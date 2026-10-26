Divulgação Joel Jota teve seu podcast escolhido pelo Spotify para uma ação internacional em Nova York.

O empresário e influenciador Joel Jota ganhou destaque nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, após ter seu podcast escolhido pelo Spotify para uma ação internacional. O Jota Jota Podcast, criado em 2019, apareceu em um telão na região da Penn Plaza, um dos pontos movimentados da cidade americana.

A iniciativa marca uma nova etapa para o programa, que acumula mais de 50 milhões de reproduções na plataforma e, segundo os dados divulgados pela equipe do apresentador, ocupa a primeira posição na categoria Negócios do Spotify Brasil há mais de quatro anos.

Durante a passagem por Nova York, Joel também visitou o escritório do Spotify, participou de conversas sobre o mercado de podcasts e gravou conteúdos para a plataforma. O projeto foi apresentado como um caso de destaque internacional pelo serviço de streaming.

De podcast brasileiro a destaque em Nova York

Criado há sete anos, o Jota Jota Podcast reúne entrevistas sobre empreendedorismo, carreira, comportamento e desenvolvimento pessoal. Ao longo desse período, o programa recebeu convidados de diferentes áreas, incluindo empresários, especialistas e personalidades conhecidas do público.

Entre os nomes que já participaram estão Thiago Nigro, Flávio Augusto, Bernardinho, Augusto Cury, Ana Beatriz Barbosa Silva, João Adibe e Cris Junqueira.

A presença de convidados com trajetórias distintas ajudou a ampliar os assuntos discutidos no programa, que aborda desde decisões financeiras e liderança até saúde mental e desafios da vida profissional.

A exibição do podcast em um telão de Nova York representa uma oportunidade de visibilidade fora do Brasil, em uma ação promovida pela própria plataforma que hospeda o conteúdo.

Quem é Joel Jota?

Antes de ganhar espaço como apresentador de podcast, Joel Jota construiu uma trajetória ligada ao empreendedorismo, à educação e ao desenvolvimento pessoal.

Empresário, investidor e autor de livros, ele também utiliza as redes sociais para compartilhar conteúdos sobre disciplina, hábitos, carreira e organização da rotina.

Atualmente, reúne mais de 17 milhões de seguidores em suas plataformas digitais, segundo os números informados por sua equipe.

Uma das frases que costuma associar à própria trajetória é: “Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem”.

Essa abordagem também aparece nas conversas do podcast, que procura relacionar conquistas profissionais a temas como equilíbrio emocional, relacionamentos e qualidade de vida.

Podcasts brasileiros conquistam novos espaços

A escolha do Jota Jota Podcast para uma campanha em Nova York também chama atenção para a presença de criadores brasileiros em ações internacionais de plataformas digitais.

Com o crescimento do consumo de conteúdos em áudio e vídeo, podcasts passaram a reunir entrevistas, debates e conversas que circulam tanto nos aplicativos de streaming quanto nas redes sociais.

No caso de Joel, a marca de 50 milhões de reproduções e a liderança informada na categoria de negócios fazem parte dos resultados apresentados pela equipe do programa.

A ação em Nova York amplia a exposição do projeto para além do público brasileiro. Para o apresentador, a passagem pela cidade também incluiu encontros com representantes do Spotify e discussões sobre formatos, audiência e hábitos de consumo.