Divulgação Teatros históricos do Rio terão visitas guiadas gratuitas

Quem gosta de teatro e tem curiosidade de conhecer o que acontece por trás das cortinas terá uma oportunidade especial no Rio de Janeiro.

Na sexta-feira, 30 de outubro, dois espaços históricos da cidade promovem visitas guiadas gratuitas que permitem ao público explorar bastidores, descobrir curiosidades e conhecer histórias que fazem parte da memória cultural carioca.

O Teatro Riachuelo Rio, localizado na Cinelândia e o Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch, na Glória, recebem visitantes em horários diferentes, às 14h e às 12h, respectivamente.

As experiências combinam história, arquitetura e elementos teatrais, apresentando detalhes que normalmente passam despercebidos por quem frequenta os espaços apenas para assistir aos espetáculos.

Uma viagem pela história do Teatro Riachuelo Rio

Instalado no antigo Cine Palácio, o Teatro Riachuelo Rio oferece uma visita que transforma o próprio edifício em parte da apresentação.

Idealizada pelo roteirista e ator Guilherme Siman, a experiência é conduzida por ele e pela atriz Ana Flávia Botelho, que utilizam dramaturgias originais para contar histórias do teatro, do cinema brasileiro e da região.

Durante aproximadamente 45 minutos, os participantes percorrem diferentes ambientes do edifício centenário, conhecem os bastidores e descobrem acontecimentos que marcaram a trajetória do espaço.

O roteiro mistura fatos históricos e ficção, criando uma experiência voltada para públicos de todas as idades.

“Acreditamos que o teatro vai muito além do que acontece no palco. Ele também é encontro, memória e território. Com as visitas guiadas teatralizadas, queremos convidar o público a conhecer os bastidores e a história deste edifício tão simbólico para a cidade”, explica Aniela Jordan, gestora do Instituto Evoé.

O prédio, que preserva sua fachada neomourisca, passou por um processo de revitalização e foi reinaugurado em 2016.

Atualmente, possui capacidade para 999 espectadores e recebe diferentes produções culturais, mantendo características arquitetônicas de sua história.

Arquitetura de Oscar Niemeyer e memórias da TV Manchete

No Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch, a visita apresenta outro capítulo da cultura brasileira.

Localizado no antigo Edifício Manchete, na Glória, o espaço foi projetado por Oscar Niemeyer e conta com paisagismo de Burle Marx.

A experiência foi idealizada pelo roteirista Paulo Farias e pela atriz e roteirista Lenita Magalhães, responsável por conduzir os visitantes ao longo do percurso.

Durante aproximadamente 40 minutos, o público poderá conhecer a área do espelho d'água, os espaços de eventos e o foyer, onde um televisor da época da TV Manchete exibe conteúdos relacionados à história do edifício.

Um dos destaques é o palco reversível, característica arquitetônica que permite a realização de apresentações tanto na área interna quanto no jardim externo.

O recurso oferece diferentes possibilidades para espetáculos e eventos culturais.

O teatro foi reaberto em 2019, sob gestão do Instituto Evoé e já recebeu mais de 400 mil espectadores em mais de mil apresentações, segundo informações divulgadas pela instituição.

Como participar das visitas gratuitas

As duas atividades acontecem no dia 30 de outubro e possuem vagas limitadas.

Os interessados podem realizar inscrições antecipadas pela internet, enquanto parte dos ingressos será disponibilizada diretamente nas bilheterias.

Teatro Riachuelo Rio

Data – 30 de outubro de 2026

Horário – 14h

Endereço – Rua do Passeio, 40, Centro, Rio de Janeiro

Duração – até 45 minutos

Vagas – 25 participantes, sendo 15 por inscrição antecipada e 10 com retirada de ingresso na bilheteria, uma hora antes

Inscrições – https://forms.gle/8qJ7hvH4ovgfkWEKA

Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch

Data – 30 de outubro de 2026

Horário – 12h

Endereço – Rua do Russel, 804, Glória, Rio de Janeiro

Duração – até 40 minutos

Vagas – 15 por inscrição antecipada e 10 com retirada de ingressos na bilheteria

Inscrições – https://forms.gle/8vsQc5xfwboYPMR69

Ambas as experiências são gratuitas e contam com monitora de acessibilidade.

As visitas oferecem uma alternativa de passeio cultural para cariocas e turistas interessados em conhecer de perto dois espaços que preservam parte da história do entretenimento brasileiro.