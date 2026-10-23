Reprodução/Instagram Oscar Magrini concorre a prêmio de melhor ator nos EUA

Conhecido por personagens marcantes da televisão brasileira, Oscar Magrini está entre os nomes que disputam o prêmio de melhor ator em um festival de cinema nos Estados Unidos.

A notícia chega em um momento de intensa atividade profissional do artista, que, aos 65 anos, segue envolvido em projetos no teatro, no cinema e em novos formatos de produção audiovisual.

Com 36 anos de carreira, Magrini construiu uma trajetória que reúne novelas de grande repercussão, produções cinematográficas e espetáculos teatrais.

Embora tenha se tornado conhecido nacionalmente por seus trabalhos na televisão, o ator mantém uma relação próxima com o cinema desde o início de sua vida artística.

Sua estreia nas telonas aconteceu em 1991, no filme Perfume de Gardênia, dirigido por Guilherme de Almeida Prado.

No ano seguinte, chegou à televisão com a novela Deus Nos Acuda, escrita por Silvio de Abreu e exibida pela TV Globo.

De O Rei do Gado ao reconhecimento internacional

Entre os personagens que marcaram sua trajetória está Ralf, de O Rei do Gado, novela exibida em 1996.

O papel do homem envolvido com Léia, interpretada por Sílvia Pfeifer, projetou o ator nacionalmente e permanece entre os trabalhos mais lembrados pelo público.

Dois anos depois, Magrini voltou a chamar atenção em Torre de Babel, interpretando Gustinho, também conhecido como Johnny Percebe.

O personagem ajudou a consolidar sua presença na teledramaturgia brasileira.

Em entrevista publicada em outubro de 2026, o artista relembrou a importância dessas produções para sua carreira e destacou que os personagens contribuíram para seu reconhecimento dentro e fora do Brasil.

O ator também revelou que participa de eventos internacionais ligados ao entretenimento, com viagens para cidades como Paris, Roma, Nova York, Londres e Bruxelas.

Essas experiências fazem parte de uma trajetória que ultrapassou as fronteiras da televisão brasileira.

Cinema, teatro e novos projetos

Mesmo afastado das novelas brasileiras desde 2021, Oscar Magrini continua trabalhando.

Atualmente, percorre o país com a comédia teatral Troca ou Não Troca, produção que integra uma extensa trajetória nos palcos.

Em entrevista recente, o artista contou que o espetáculo é sua 17ª peça e que também participou do longa-metragem Saidinha de Natal, dirigido por Danilo Gentili.

Segundo ele, a produção representa seu 31º trabalho no cinema.

Além das produções tradicionais, Magrini também tem explorado as novelas verticais, formato desenvolvido especialmente para o consumo pelo celular.

A experiência acompanha as mudanças no mercado audiovisual e amplia suas possibilidades de atuação.

Apesar da dedicação a outros projetos, o ator não descarta voltar às novelas.

Em conversa com a imprensa, afirmou que tem interesse em retornar à televisão, desde que encontre um convite e condições profissionais adequadas.

A notícia sobre a disputa pelo prêmio de melhor ator nos Estados Unidos acrescenta um novo acontecimento à trajetória do artista.

Até o momento, as informações disponíveis não detalham o nome do festival, a produção responsável pela indicação ou a data da premiação.

Aos 65 anos, Oscar Magrini continua conciliando diferentes frentes de trabalho e mantendo sua presença no entretenimento brasileiro.

Entre personagens que permanecem na memória do público e novas experiências no audiovisual, o ator segue construindo uma carreira que já atravessa mais de três décadas.