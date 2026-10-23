Vitor Vieira Letícia Datena

A apresentadora Letícia Datena tem motivos para comemorar.

À frente do Webmotors TV, exibido pelo SBT, a jornalista celebra os seis primeiros meses da atração na televisão aberta e um novo marco na carreira.

Segundo informações divulgadas pela produção, o programa registrou seu recorde de audiência na última semana, resultado que marca uma fase especial para a profissional.

Com uma trajetória construída principalmente no automobilismo, Letícia vem ampliando sua presença na televisão nacional.

O Webmotors TV, realizado em parceria com a plataforma de compra e venda de veículos, apresenta conteúdos sobre carros, mobilidade, novidades do mercado automotivo e assuntos que fazem parte da rotina dos apaixonados por motores.

A conquista chega em um momento de reconhecimento profissional para a jornalista, que também segue à frente da apresentação da Stock Car e acumula experiências em importantes competições internacionais.

“Estou vivendo uma fase profissional incrível. À frente de um programa nacional, a Webmotors TV, com uma aceitação incrível do público do SBT. Sigo como apresentadora da Stock Car, me estabelecendo como a mulher que por mais anos apresenta a maior categoria do Brasil. E ainda rodei o mundo como apresentadora de uma categoria internacional, a Fórmula E. Diria que é um sonho, se não me lembrasse todos os dias o quanto trabalhei e me esforcei para isso”, celebra Letícia.

Uma trajetória marcada pelo automobilismo

Com 12 anos de experiência no jornalismo, sendo dez deles dedicados ao esporte a motor, Letícia Datena construiu sua carreira acompanhando competições nacionais e internacionais.

A jornalista começou sua experiência diante das câmeras aos 18 anos e, desde então, passou por diferentes desafios profissionais.

Entre os destaques estão trabalhos relacionados à Fórmula E, categoria internacional de automobilismo com carros elétricos, e ao World Rally Championship (WRC), campeonato mundial de rali.

Letícia também participou da cobertura de três edições do Rally Dakar, uma das competições mais conhecidas do automobilismo mundial, que reúne pilotos em percursos de longa distância e condições desafiadoras.

A experiência acumulada ao longo desses anos contribuiu para sua atuação como apresentadora, combinando conhecimento técnico, entrevistas e comunicação com o público.

Nova fase na televisão aberta

A chegada do Webmotors TV à programação do SBT representa uma ampliação da atuação de Letícia para além das transmissões esportivas.

Embora o universo automotivo continue sendo o principal assunto, o formato permite abordar temas relacionados ao cotidiano dos motoristas e às transformações do setor.

O programa também aproxima o conteúdo especializado de espectadores que acompanham a televisão aberta, incluindo pessoas interessadas em conhecer novos modelos, tendências e informações sobre mobilidade.

Para a apresentadora, o momento representa o resultado de anos de dedicação ao jornalismo e ao automobilismo, áreas que continuam fazendo parte de sua rotina profissional.

Ao completar seis meses no ar, o Webmotors TV registra uma marca importante de audiência, enquanto Letícia Datena segue conciliando sua atuação na televisão com a presença em competições esportivas.

Entre programas, pistas e coberturas internacionais, a jornalista mantém uma carreira ligada ao universo dos motores, agora com maior presença na programação da televisão aberta brasileira.