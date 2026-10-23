Divulgação Evento em São Paulo aborda economia verde e equidade racial

São Paulo será palco de um encontro dedicado à diversidade, à inclusão e às transformações que devem marcar o futuro do trabalho no Brasil.

No dia 27 de outubro, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) promove o Seminário Equidade Racial, Transição Justa e Empregos Verdes, reunindo pesquisadores, especialistas, representantes de organizações sociais e lideranças para discutir os desafios e as oportunidades da economia verde.

O evento acontece no Insper, na Vila Olímpia, das 9h às 19h e terá entre seus participantes Daniel Bento Teixeira, diretor-executivo do CEERT.

A proposta é ampliar a conversa sobre sustentabilidade e desenvolvimento econômico, considerando também a importância da equidade racial na criação de novas oportunidades profissionais.

Com as mudanças no mercado de trabalho e o crescimento de atividades relacionadas à preservação ambiental, uma das questões que orientam o encontro é como garantir que diferentes grupos da população tenham acesso aos empregos que surgirão com essa transformação.

“A transição para uma economia de baixo carbono não será justa se reproduzir as desigualdades que historicamente marcaram o mundo do trabalho no Brasil. Não basta criar empregos verdes. É necessário que equidade seja central na própria definição de emprego verde. É preciso também perguntar quem terá acesso a essas oportunidades, em quais condições e quem participará das decisões sobre uma outra concepção de desenvolvimento fundamentado no antirracismo, na interseccionalidade e no bem-viver. A equidade racial precisa estar no centro dessa transformação, porque não haverá justiça climática sem justiça racial”, afirma Daniel Bento Teixeira.

Diversidade e novas oportunidades profissionais

Ao longo do dia, os participantes irão compartilhar pesquisas, experiências e perspectivas sobre a relação entre sustentabilidade, inclusão social e geração de renda.

A programação também contempla discussões sobre juventude, gênero, formação profissional e os impactos das mudanças econômicas em diferentes territórios.

Um dos destaques será a apresentação de pesquisas apoiadas pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), que investigam como as oportunidades ligadas à economia verde estão sendo distribuídas entre diferentes grupos da população brasileira.

Para Julia Rosemberg, consultora do CEERT e mediadora do primeiro painel, compreender essas diferenças é fundamental para que as transformações no mercado de trabalho também representem avanços sociais.

“Ainda sabemos pouco sobre como as oportunidades da economia verde estão sendo distribuídas entre diferentes grupos da população brasileira. Reunir pesquisas, apresentar dados e colocar diferentes setores em diálogo é fundamental para compreender esse cenário e construir caminhos concretos de transformação”, explica.

O encontro também contará com debates sobre experiências latino-americanas, desenvolvimento territorial e os desafios de conciliar sustentabilidade ambiental com condições dignas de trabalho.

Juventude negra também terá destaque

A participação das novas gerações na construção de soluções para os desafios ambientais será outro assunto da programação.

O painel dedicado aos programas Colmeia e Prosseguir apresentará experiências de jovens negros envolvidos em iniciativas de formação, desenvolvimento de projetos e fortalecimento de lideranças comunitárias.

Com a participação de Dinelma Gonçalves, Gabriela Alves, Raíssa Calda e Luanda Mayra, sob mediação de Samara Rezende, a conversa abordará o papel da juventude na criação de alternativas que relacionam sustentabilidade, oportunidades econômicas e transformação social.

A programação ainda contará com especialistas como Ana Luiza Canalli, Elisangela Paim e María del Carmen Villarreal, que participarão das discussões sobre os desafios da transição energética e seus impactos na sociedade.

Ao reunir diferentes experiências e áreas de conhecimento, o seminário pretende contribuir para uma discussão sobre o futuro do trabalho que considere não apenas as mudanças ambientais e econômicas, mas também as pessoas que farão parte desse processo.

O Seminário Equidade Racial, Transição Justa e Empregos Verdes acontece no dia 27 de outubro de 2026, das 9h às 19h, no Auditório Steffi do Insper, localizado na Rua Uberabinha, s/n, Vila Olímpia, em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial.