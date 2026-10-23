Divulgação Antony Marquez

O ator Antony Marquez se prepara para um novo momento de sua trajetória artística.

Ele foi escolhido para interpretar Fabão, chefe de segurança, no projeto de adaptação de “Os 12 Signos de Valentina”, obra da escritora brasileira Ray Tavares, desenvolvida para a Netflix.

A produção representa sua estreia em um projeto voltado ao streaming e reúne nomes conhecidos do audiovisual nacional.

Com direção de Carol Durão e produção da Boutique Filmes, a adaptação aposta na comédia romântica e tem Giovanna Grigio entre os nomes do elenco. Antony participou do piloto do projeto, contracenando com a atriz, que interpreta a protagonista da história.

A escolha do ator para o personagem Fabão marca uma nova experiência profissional, especialmente pela oportunidade de participar de uma produção baseada em uma obra literária que conquistou leitores com sua mistura de romance, humor e astrologia.

Uma história de romance e astrologia

“Os 12 Signos de Valentina” acompanha uma narrativa que relaciona experiências amorosas ao universo dos signos do zodíaco.

A proposta da adaptação é levar para as telas elementos da história criada por Ray Tavares, explorando situações românticas e conflitos pessoais com uma abordagem bem-humorada.

A participação de Giovanna Grigio como protagonista também chama atenção para o projeto.

Conhecida por trabalhos na televisão e no streaming, a atriz contracena com Antony nas cenas do piloto, no qual ele assume o papel de Fabão.

O personagem é apresentado como chefe de segurança e integra o universo da trama.

Outros detalhes sobre sua participação na história ainda não foram divulgados no material de apresentação.

Antony Marquez estreia em projeto para o streaming

A participação em “Os 12 Signos de Valentina” representa um passo na carreira de Antony Marquez, que passa a integrar um projeto desenvolvido para uma das principais plataformas de entretenimento do mundo.

Divulgação Antony Marquez e Giovanna Grigio





A produção também reúne profissionais com experiência no audiovisual brasileiro. Carol Durão assina a direção, enquanto a Boutique Filmes está à frente da produção.

Para Antony, o trabalho oferece a oportunidade de atuar em uma comédia romântica e dividir cenas com Giovanna Grigio, ampliando suas experiências diante das câmeras.

A adaptação de uma obra literária para o audiovisual também envolve o desafio de apresentar personagens já conhecidos pelos leitores em uma nova linguagem, agora construída por meio das interpretações, dos cenários e da direção.

Com sua participação no piloto, Antony passa a fazer parte dessa etapa de desenvolvimento do projeto, que busca transportar para as telas o universo criado por Ray Tavares.

A série ainda não teve uma data de estreia informada no material divulgado.

Enquanto novos detalhes sobre a produção são aguardados, a participação de Antony Marquez chama atenção para uma nova fase de sua trajetória no audiovisual brasileiro.