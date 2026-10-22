Reprodução/Instagram Lucas Gentil

A TV Gazeta oficializou Lucas Gentil como novo superintendente da emissora paulista.

O executivo, que já ocupava a função interinamente desde o início de setembro, teve sua efetivação anunciada na terça-feira (20).

Com experiência em produções de sucesso da televisão brasileira e passagem pelo SBT, ele assume oficialmente a liderança do canal da Fundação Cásper Líbero em um momento de renovação da programação e de mudanças no mercado audiovisual.

A nomeação acontece quando Gentil completa um ano de atuação na Fundação.

Durante esse período, a TV Gazeta iniciou mudanças em sua identidade visual e na grade de programação, buscando fortalecer sua presença entre as emissoras abertas.

Segundo o canal, as iniciativas já contribuíram para resultados de audiência mais competitivos.

Antes de integrar a equipe da Gazeta, Lucas construiu uma trajetória no SBT, participando de projetos conhecidos do público, como Casa dos Artistas, Ídolos e Bake Off Brasil.

A experiência com diferentes formatos de entretenimento faz parte de sua bagagem profissional e será importante para os próximos desafios à frente da emissora.

Os próximos passos da TV Gazeta

A chegada oficial de Gentil ao comando ocorre em um período de transformação da televisão brasileira.

A concorrência com plataformas de streaming, redes sociais e novos formatos digitais tem levado as emissoras tradicionais a rever suas estratégias de programação e relacionamento com o público.

Para 2027, uma das prioridades da TV Gazeta será ampliar a integração entre televisão, rádio, plataformas digitais e o ambiente acadêmico.

A proposta envolve o desenvolvimento de projetos que conectem essas diferentes áreas, aproveitando a estrutura da Fundação Cásper Líbero e sua tradição no jornalismo, no entretenimento e no esporte.

A expectativa é dar continuidade ao processo de renovação já iniciado, com atenção à competitividade da audiência e às oportunidades de produção de conteúdo para diferentes plataformas.

Da infância à liderança de uma emissora

A conquista profissional também foi celebrada nas redes sociais.

Em uma homenagem compartilhada pelo executivo, sua irmã relembrou que o interesse de Lucas pela comunicação começou ainda na infância.

Segundo ela, desde pequeno ele demonstrava facilidade para organizar atividades e criar projetos.

Entre as lembranças estão uma espécie de televisão criada entre os amigos, iniciativas de organização na escola e até apurações para escolher a campeã de brincadeiras de samba.

O envolvimento com debates políticos e a participação no centro estudantil também fizeram parte dessa trajetória.

Seu primeiro emprego, conforme o relato familiar, foi como colunista de um jornal da cidade.

"Quem conhece essa história desde o começo sabe que a paixão pela comunicação sempre esteve presente", escreveu a irmã, ao comemorar a nomeação.

A publicação trouxe um lado pessoal da trajetória do executivo, mostrando que o interesse pelo universo da comunicação antecede sua experiência nas grandes emissoras.

Agora, à frente da TV Gazeta, Lucas Gentil terá a responsabilidade de conduzir os próximos projetos do canal e dar continuidade às mudanças que vêm sendo implementadas.

A nomeação marca uma conquista em sua carreira e o início de uma nova etapa administrativa para a emissora paulista.