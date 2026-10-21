Divulgação Villa de Natal São Paulo

O Jockey Club de São Paulo será o cenário da terceira edição da Villa de Natal São Paulo, que acontece de 27 de novembro a 23 de dezembro.

Após receber mais de 270 mil visitantes nas edições anteriores, o evento chega a um dos espaços mais tradicionais da capital paulista com uma programação que reúne apresentações culturais, personagens, experiências temáticas e gastronomia, tendo como pano de fundo a arquitetura histórica do local e uma vista privilegiada para o skyline da cidade.

A escolha do Jockey Club permite explorar ambientes abertos, áreas de circulação e diferentes atrações em um mesmo percurso.

A proposta é que os espaços e a paisagem urbana façam parte da ambientação do evento, oferecendo a crianças, adultos e famílias diferentes momentos do Natal ao longo da visita.

Entre os destaques da programação está o Teatro Santa Claus, espetáculo autoral desenvolvido especialmente para a Villa, com três sessões diárias.

O público também poderá encontrar personagens natalinos, percorrer trilhas temáticas e conhecer ambientes decorados com iluminação e elementos que remetem às tradições do Natal.

A gastronomia completa a experiência, com opções características da época.

A ideia é que os visitantes possam circular pelos diferentes espaços, acompanhar apresentações e aproveitar o passeio sem concentrar toda a visita em uma única atração.

Além do público paulistano, a Villa de Natal São Paulo busca atrair turistas que escolhem a capital como destino durante as festas de fim de ano, período em que a cidade costuma receber visitantes interessados em compras, gastronomia e atividades culturais.

A programação natalina amplia as alternativas de lazer disponíveis nesse período.

Para Soraia Carrasco, presidente e fundadora da Villa de Natal São Paulo, a terceira edição representa a oportunidade de reunir diferentes experiências em um ambiente preparado para receber moradores e turistas.

“Estamos preparando uma Villa que reúne aquilo que torna o Natal uma época tão especial: o encontro, o encantamento, a cultura e a gastronomia. O Jockey oferece uma arquitetura marcante e uma vista de tirar o fôlego para São Paulo. Queremos que a visita seja um passeio completo, com atrações autorais e uma operação preparada para receber bem famílias e turistas”, afirma.

A organização também prevê uma estrutura voltada à recepção dos visitantes, com controle de acesso, monitoramento e estacionamento, e um planejamento orientado para a circulação organizada do público ao longo da visita.

Com a proximidade das comemorações de dezembro, a Villa de Natal São Paulo volta a integrar o calendário de atrações de fim de ano da cidade.

A programação detalhada, os horários de funcionamento e as orientações de acesso serão divulgados nos canais oficiais do evento.