Reprodução Instagram Marvvila é uma das atrações da inauguração oficial do Ballroom Beach Club, na Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (21).

A cantora Marvvila será uma das atrações da inauguração oficial do Ballroom Beach Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 21 de outubro. A artista fará um show completo na noite de abertura do novo espaço, que reunirá cerca de 300 convidados entre artistas, personalidades, influenciadores e nomes do mercado de eventos.

A apresentação acontece em um momento movimentado da carreira da artista, que vem ampliando sua presença no pagode nacional e participou recentemente do Rock in Rio. Agora, ela volta aos palcos do Rio em uma noite voltada à música e ao entretenimento.

Além de Marvvila, a programação contará com Hitmaker, produtor musical responsável por sucessos de artistas como Anitta, Luísa Sonza e Ludmilla. Nos últimos meses, ele também vem investindo na própria carreira como cantor e performer.

Entre os trabalhos assinados pelo produtor estão “Cheguei”, de Ludmilla; “Combatchy”, de Anitta, Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca; “Ai Papai”, de Anitta e MC Danny; e “Beijinho no Ombro”, de Valesca Popozuda.

A noite de 21 de outubro marca a apresentação oficial do novo endereço da Ballroom na Barra da Tijuca. Com mais de duas décadas de atuação no mercado de festas e celebrações, a marca amplia sua presença no Rio de Janeiro com o Beach Club.