Fabio Cerati Karina Bacchi celebrou seus 50 anos em São Paulo, em festa realizada no Shopping Cidade Jardim.

Karina Bacchi comemorou seus 50 anos na segunda-feira (19), em São Paulo, com uma celebração que reuniu amigas famosas, momentos de fé e o lançamento de um novo projeto pessoal. A festa aconteceu no Vila Medí, localizado no Shopping Cidade Jardim, e marcou uma nova fase na trajetória da apresentadora e influenciadora.

Entre as convidadas estavam a atriz Monica Carvalho, Suzana Alves, Sarah Sheeva, Mariana Kupfer e Julia Pereira, que prestigiaram a aniversariante durante o encontro.

Além da comemoração, Karina aproveitou a ocasião para apresentar a revista +Forte, publicação inspirada em sua jornada espiritual e voltada a reflexões sobre fé, propósito e esperança.

Karina Bacchi comemora nova fase aos 50 anos

Conhecida por sua trajetória na televisão e por compartilhar aspectos de sua vida pessoal nas redes sociais, Karina Bacchi escolheu celebrar a chegada dos 50 anos ao lado de pessoas próximas.

O encontro reuniu amigas de diferentes momentos de sua trajetória, incluindo personalidades conhecidas do público brasileiro.

A comemoração também teve um significado espiritual para a apresentadora, que destacou as manifestações de carinho e as orações recebidas durante a celebração.

“Quantos abraços, sorrisos, orações, palavras de bênção e declarações de fé ecoaram nesse dia tão especial! Quantas sementes foram lançadas, quantos corações se uniram em gratidão para honrar e glorificar o nome de Deus! Meu coração se alegra ao recordar cada detalhe, cada demonstração de carinho e cada vida que fez parte dessa celebração tão preciosa!”, declarou Karina.

Famosas prestigiam aniversário da apresentadora

A presença de amigas conhecidas do público também marcou a comemoração.

Monica Carvalho, Suzana Alves, Sarah Sheeva, Mariana Kupfer e Julia Pereira estiveram entre os nomes que participaram do encontro em São Paulo.

A reunião aconteceu em um ambiente de celebração e amizade, reunindo pessoas próximas à apresentadora para marcar seu aniversário.

Fabio Cerati A apresentadora Karina Bacchi também aproveitou a celebração para lançar a revista +Forte.

Nova revista marca aniversário de Karina Bacchi

Durante a festa, Karina Bacchi também apresentou a revista +Forte, projeto editorial relacionado à sua experiência com a espiritualidade.

A publicação reúne a proposta de compartilhar mensagens sobre fé, propósito e esperança, temas que passaram a ocupar espaço importante em sua vida.

O lançamento foi incorporado à comemoração dos 50 anos, associando a chegada de um novo ciclo pessoal a mais uma iniciativa profissional.

Para Karina, a noite foi marcada especialmente pelas demonstrações de afeto, pelas orações e pela presença das pessoas que participaram da celebração.