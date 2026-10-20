Karina Bacchi celebrou seus 50 anos em São Paulo, em festa realizada no Shopping Cidade Jardim.
Fabio Cerati
Karina Bacchi celebrou seus 50 anos em São Paulo, em festa realizada no Shopping Cidade Jardim.

Karina Bacchi comemorou seus 50 anos na segunda-feira (19), em São Paulo, com uma celebração que reuniu amigas famosas, momentos de fé e o lançamento de um novo projeto pessoal. A festa aconteceu no Vila Medí, localizado no Shopping Cidade Jardim, e marcou uma nova fase na trajetória da apresentadora e influenciadora.

Entre as convidadas estavam a atriz Monica Carvalho, Suzana Alves, Sarah Sheeva, Mariana Kupfer e Julia Pereira, que prestigiaram a aniversariante durante o encontro.

Além da comemoração, Karina aproveitou a ocasião para apresentar a revista +Forte, publicação inspirada em sua jornada espiritual e voltada a reflexões sobre fé, propósito e esperança.

Karina Bacchi comemora nova fase aos 50 anos
Conhecida por sua trajetória na televisão e por compartilhar aspectos de sua vida pessoal nas redes sociais, Karina Bacchi escolheu celebrar a chegada dos 50 anos ao lado de pessoas próximas.

O encontro reuniu amigas de diferentes momentos de sua trajetória, incluindo personalidades conhecidas do público brasileiro.

A comemoração também teve um significado espiritual para a apresentadora, que destacou as manifestações de carinho e as orações recebidas durante a celebração.

“Quantos abraços, sorrisos, orações, palavras de bênção e declarações de fé ecoaram nesse dia tão especial! Quantas sementes foram lançadas, quantos corações se uniram em gratidão para honrar e glorificar o nome de Deus! Meu coração se alegra ao recordar cada detalhe, cada demonstração de carinho e cada vida que fez parte dessa celebração tão preciosa!”, declarou Karina.

Famosas prestigiam aniversário da apresentadora
A presença de amigas conhecidas do público também marcou a comemoração.

Monica Carvalho, Suzana Alves, Sarah Sheeva, Mariana Kupfer e Julia Pereira estiveram entre os nomes que participaram do encontro em São Paulo.

A reunião aconteceu em um ambiente de celebração e amizade, reunindo pessoas próximas à apresentadora para marcar seu aniversário.

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Fabio Cerati

A apresentadora Karina Bacchi também aproveitou a celebração para lançar a revista +Forte.

Nova revista marca aniversário de Karina Bacchi
Durante a festa, Karina Bacchi também apresentou a revista +Forte, projeto editorial relacionado à sua experiência com a espiritualidade.

A publicação reúne a proposta de compartilhar mensagens sobre fé, propósito e esperança, temas que passaram a ocupar espaço importante em sua vida.

O lançamento foi incorporado à comemoração dos 50 anos, associando a chegada de um novo ciclo pessoal a mais uma iniciativa profissional.

Para Karina, a noite foi marcada especialmente pelas demonstrações de afeto, pelas orações e pela presença das pessoas que participaram da celebração.

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