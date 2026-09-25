Divulgação Elian Gallardo, agente responsável por descobrir Fernando Fernandes ainda no início da carreira como modelo, relembra a trajetória do ex-BBB no documentário do Globoplay.

Antes do Big Brother Brasil, dos títulos na paracanoagem e da televisão, Fernando Fernandes já construía uma carreira diante das câmeras. Como modelo, chegou a estrelar uma campanha internacional da Dolce & Gabbana e dividir os holofotes com nomes como Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Eva Herzigová.

Esse período da vida de Fernando voltou à tona com o documentário “Fernando Fernandes – Entre o Céu e o Inferno”, que estreou na última segunda-feira (22) no Globoplay.

Quem participa da produção para contar os bastidores dessa época é o agente artístico Elian Gallardo, responsável por descobrir Fernando ainda jovem e introduzi-lo profissionalmente no mercado da moda.

De modelo brasileiro a campanha internacional

Segundo Elian, foi ele quem negociou o contrato de Fernando com a Dolce & Gabbana. A campanha foi fotografada por Mario Testino, um dos nomes mais conhecidos da fotografia de moda.

“Eu sempre enxerguei um grande potencial nele. O Fernando tinha uma presença muito forte e, desde o início, chamava atenção. Quando você trabalha com alguém que está começando, precisa ter esse olhar para entender até onde aquela pessoa pode chegar”, relembra.

Anos depois, a trajetória de Fernando mudaria completamente. Aos 28 anos, ele sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. Na sequência, encontrou no esporte um novo caminho e tornou-se tetracampeão mundial de paracanoagem.

História revisitada no Globoplay

Dividido em cinco episódios, o documentário revisita diferentes momentos da vida de Fernando, incluindo sua passagem pelo BBB 2, o acidente, a reabilitação, a chegada à canoagem e a carreira na televisão.

Para Elian, participar da produção significou retornar ao período anterior a todas essas transformações.

“Eu conheci o Fernando no começo de tudo e tive a oportunidade de participar de momentos muito importantes da carreira dele. Ver onde ele chegou é muito especial”, afirma.

Mais de duas décadas depois daqueles primeiros trabalhos como modelo, a série recupera justamente uma parte menos conhecida da história de Fernando: o caminho que começou na moda antes de levá-lo à televisão e, posteriormente, ao esporte.