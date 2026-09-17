Acervo Pessoal / Divulgação Filha dos atores Roney Villela e Vanessa Lynx, atriz fala sobre influência da família e nova fase no audiovisual com “Ben-Hur”

Filha dos atores Roney Villela, de 65 anos, e Vanessa Lynx, Valentina Villela cresceu em meio a ensaios, textos e bastidores. O contato com a atuação começou cedo e, aos cinco anos, ela já estudava teatro. Com o passar do tempo, o que fazia parte da rotina familiar começou a ganhar contornos de uma escolha profissional própria.

Roney Villela, que interpreta o matador Augusto em um filme brasileiro indicado ao Oscar e acumula dezenas de trabalhos no teatro, cinema e televisão, e Vanessa Lynx se tornaram referências para a filha desde os primeiros passos na profissão.

Para Valentina, o momento decisivo aconteceu quando percebeu que precisava transformar a relação com a atuação em uma escolha de carreira.

“Eu acredito que foi no momento em que precisei entender que precisava fazer uma escolha de carreira e percebi que a atuação ia muito além de um hobby para mim. O teatro sempre fez parte da minha vida, mas chegou uma hora em que entendi que não era apenas algo que eu amava fazer, era algo que eu queria construir como profissão”, conta.

Nova fase em “Ben-Hur”

Agora, Valentina Villela vive uma nova etapa no audiovisual. A atriz integra o elenco de “Ben-Hur”, nova série da Record, ampliando uma trajetória que começou nos palcos ainda durante a infância.

Aos 17 anos, ela passou a investir também em trabalhos diante das câmeras. Em 2021, integrou o elenco da série “Só eu e Ela”, da Amazon Prime, seu primeiro trabalho profissional em uma produção audiovisual.

Dois anos depois, em 2023, retornou aos palcos em um musical sobre Clara Nunes, que passou por diferentes cidades brasileiras.

A experiência entre diferentes formatos ajudou a atriz a compreender quais caminhos deseja explorar nesta fase da carreira. Embora mantenha a relação com o teatro, é no audiovisual que Valentina afirma encontrar atualmente sua principal forma de expressão artística.

“É onde sinto que consigo expressar minha arte da forma mais sincera. Gosto muito da possibilidade de construir uma personagem diante da câmera e de explorar todas as nuances dela de uma maneira muito íntima. É onde hoje sinto que mais consigo me expressar artisticamente.”

Influência dos pais na carreira

Ter crescido em uma família de atores também fez com que Valentina tivesse contato desde cedo com aspectos da profissão que normalmente só aparecem depois dos primeiros trabalhos.

Ensaios, preparação, construção de personagens e a rotina por trás das produções fizeram parte de seu ambiente familiar. A influência dos pais, porém, não impediu que ela buscasse construir uma identidade própria como atriz.

Com a chegada de “Ben-Hur”, Valentina Villela acrescenta uma nova produção ao currículo e avança no objetivo de ampliar sua presença em séries, filmes e outros projetos para o audiovisual.

A experiência iniciada aos cinco anos no teatro passa, agora, por uma nova etapa diante das câmeras, enquanto a atriz busca construir uma trajetória própria dentro de uma profissão que conhece desde a infância.