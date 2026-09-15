Em um novo momento da carreira, Teresa Cristina chega ao Teatro Riachuelo Rio no dia 23 de setembro com a turnê de “Tudo Que Eu Tenho”, seu primeiro álbum inteiramente autoral e inédito.
O espetáculo apresenta ao público uma faceta que sempre esteve presente em sua trajetória, mas que agora assume o centro do palco: a compositora.
A turnê passa por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo e acompanha o lançamento do novo trabalho, produzido por Pretinho da Serrinha.
Contemplado pelo edital Natura Musical, o espetáculo tem realização da Rinoceronte Entretenimento e Lavoura Produções.
O álbum está disponível nas plataformas digitais, com distribuição da Altafonte.
Em “Tudo Que Eu Tenho”, Teresa reúne canções, histórias de vida e seu olhar sobre o país.
O repertório aproxima diferentes momentos de uma trajetória iniciada há quase três décadas, fazendo com que músicas inéditas convivam com composições que ajudam a contar sua história.
Canções antigas encontram uma nova Teresa Cristina
Além das faixas do novo álbum, o público poderá ouvir composições autorais ligadas ao início da caminhada da sambista, como “Candeeiro”, “Acalanto” e “Pedro e Teresa”.
O repertório também recupera encontros musicais construídos ao longo dos anos.
Entre eles estão “Oferendas”, parceria com Arlindo Cruz; “Sem Poder Dançar”, com Joyce; “Armadilha”, criada com Kátia B e Dé Palmeira; e “Trégua Suspensa”, composta com Lula Queiroga.
A escolha das músicas permite que passado e presente apareçam lado a lado no palco.
Depois de uma carreira consolidada como intérprete e sambista, Teresa coloca sua própria escrita em evidência e apresenta um trabalho no qual a composição ocupa um lugar ainda maior.
No palco, ela é acompanhada por Samara Líbano, no violão; João Callado, no cavaquinho; Paula Pardón, no baixo; Jessica Nepomuceno, na bateria; Paulino Dias, Jessica Zarpey e Rodrigo Jesus, na percussão; e Alexandre Caldi, no saxofone e na flauta.
O show percorre o samba e a canção brasileira a partir de uma obra construída ao longo de diferentes fases da vida artística de Teresa.
“Tudo Que Eu Tenho” representa, assim, um momento de afirmação criativa e apresenta ao público aquele que é apontado como o trabalho mais íntimo e autoral de sua carreira.
Projeto tem apoio do Natura Musical
O espetáculo foi contemplado pelo Natura Musical, plataforma cultural criada em 2005.
Segundo o projeto, mais de R$ 202 milhões já foram investidos no patrocínio de mais de 620 artistas e iniciativas em diferentes regiões brasileiras.
A plataforma informa ainda ter alcançado presencialmente mais de 4 milhões de pessoas e realizar cerca de 200 shows e 20 lançamentos por ano.
Teatro Riachuelo Rio
Tombado como patrimônio histórico-cultural, o prédio que abriga o Teatro Riachuelo Rio integra a paisagem do Centro do Rio.
Ligado à belle époque brasileira, permaneceu fechado por dois anos até ser reaberto, em 2016, como teatro.
Desde então, recebe peças, musicais, concertos e shows.
Com aproximadamente 3.500 m², o espaço reúne foyer, salas de ensaio, escritórios, camarins, área externa e uma sala com capacidade para 999 pessoas.
O local também abriga o Bettina, Café & Arte, que funciona como bomboniere para o público do teatro e também oferece café da manhã e almoço.