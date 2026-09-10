Ícaro Liaam mistura brega recifense e forró de favela de Fortaleza em “Outro Planeta”.

Encontrar um amor verdadeiro parece uma missão cada vez mais distante. É essa sensação que inspira Liaam em “Outro Planeta”, música na qual o cantor transforma frustrações afetivas em uma mistura do romantismo do brega recifense com a intensidade do forró de favela produzido em Fortaleza.

O artista batizou a combinação de referências como “forró brega”. A proposta preserva elementos emocionais e a linguagem popular do forró romântico, mas acrescenta uma bateria mais grave e marcada, ligada às sonoridades que ganharam espaço nas periferias da capital cearense.

Já disponível nas plataformas digitais, o single foi lançado em parceria com a Algohits e tem produção de DJ Cenoura, um dos pioneiros do forró de favela em Fortaleza e tecladista da banda Allê no Beat.

O que é o “forró brega”?

Ao lado de Liaam, DJ Cenoura trabalha na construção de uma sonoridade que aproxima duas cenas importantes da música nordestina: o brega de Recife e o forró produzido em Fortaleza.

“Tenho boas expectativas de que essa música alcance outros públicos e leve o nosso trabalho a um novo patamar. Estamos desenvolvendo uma proposta que chamamos de forró brega, misturando elementos do brega de Recife com o forró de favela de Fortaleza”, afirma Liaam.

A ideia é preservar características dos dois gêneros enquanto cria uma identidade própria para os próximos trabalhos do cantor.

Em “Outro Planeta”, a letra aborda a dificuldade de estabelecer uma conexão verdadeira em meio às relações atuais. Romantismo, desejo e frustração aparecem em uma melodia mais leve, que contrasta com o peso da base.

Desilusão amorosa inspira nova música

O próprio título parte da sensação de que encontrar alguém disposto a viver uma relação verdadeira seria algo tão difícil que esse amor poderia existir apenas em “outro planeta”.

A temática mantém Liaam próximo do universo romântico, enquanto a produção musical experimenta novas possibilidades dentro do gênero.

A música também ganhará um videoclipe gravado em Fortaleza. Para fugir da representação tradicional de uma história de amor, o audiovisual terá roteiro inspirado em filmes de ação.

A proposta é colocar a delicadeza e o romantismo da letra em contraste com uma narrativa mais intensa e cinematográfica.

Apresentada de forma independente de um EP ou álbum, “Outro Planeta” inaugura uma etapa em que Liaam pretende explorar novas possibilidades dentro do forró romântico e desenvolver o conceito de “forró brega” em seus próximos trabalhos.