Lagum Profético! Verso da banda Lagum sobre agosto de 2026 ganha novo significado dez anos depois

Quando a Lagum ainda dava os primeiros passos, em 2016, uma frase do primeiro álbum parecia falar de um futuro muito distante: "faço planos para agosto de 2026".

Na época, era só um verso sobre a ansiedade de quem sonhava em viver de música.

Dez anos depois, agosto chegou com a banda consolidada, com três álbuns indicados ao Grammy Latino, vencedores de quatro prêmios Multishow e uma nova turnê pela frente: Lagum em Todo Lugar, produzida pela Live Nation.

E o ponto de partida para os shows não podia ser outra cidade senão Belo Horizonte, onde o grupo nasceu.

A turnê vai percorrer dez cidades brasileiras entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Além da capital mineira, estão confirmadas apresentações no Rio de Janeiro, Brasília, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

As outras datas vão ser anunciadas em breve, incluindo o Nordeste.

A pré-venda de ingressos para o público estará disponível online no dia 5 de agosto (quarta-feira), das 11h às 12h, enquanto a venda geral inicia às 12h online no Ticketmaster e 13h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço), com parcelamento em até 3x sem juros.

Essa escolha também é simbólica.

Há dez anos, a Lagum lançava, de forma totalmente independente, o álbum Seja o Que Eu Quiser, gravado em um pequeno estúdio em Belo Horizonte, sem imaginar tudo o que viria pela frente.

Sem um plano de lançamento e ainda tentando encontrar seu espaço, os integrantes simplesmente colocaram suas músicas no mundo, sem saber onde aquilo tudo iria dar.

"Em maio de 2016, a gente simplesmente lançou o álbum no mundo. Não tinha planejamento, não fazia parte de uma cena consolidada, era tudo muito por conta própria. A gente só queria fazer acontecer", relembra o vocalista Pedro Calais.

Na época, o verso que citava agosto de 2026 não carregava uma promessa.

Era apenas uma imagem criada para traduzir a inquietação de quem sonhava com o futuro.

Hoje, Pedro se surpreende ao perceber que a data acabou ganhando um significado que ninguém esperava.

"Os planos para agosto de 2026 não existiam. Era só uma frase que rimava, uma metáfora para essa ansiedade de querer viver logo de música. É muito louco chegar nesse agosto e perceber que muito daquilo que a gente sonhou está acontecendo e muito além do que a gente imaginava."

Outro detalhe ganhou um novo significado.

A capa do primeiro álbum, criada artesanalmente pelo próprio cantor com uma forma de bolo, terra e objetos pessoais dos integrantes, tornou-se uma espécie de cápsula do tempo.

"Hoje eu olho para ela como uma cápsula do tempo.

Na época, a gente não pensava nisso.

Poderia ser que em agosto de 2026 eu fosse um publicitário e não um músico.

Agora eu olho para aquele álbum e penso: 'caramba, a gente é fruto do sonho daqueles caras'."

A turnê abre uma nova fase da Lagum, misturando músicas que marcaram a trajetória da banda com o que o grupo está preparando daqui para a frente.

"Essa turnê é uma celebração da realização dos sonhos. É bonito perceber que aquilo que parecia tão distante virou realidade, mas também entender que ainda existem muitos lugares para chegar", afirma o guitarrista Jorge.

O conceito de Lagum em Todo Lugar começou a tomar forma antes mesmo da turnê.

Nos últimos meses, a banda gravou live sessions em lugares inusitados e cenários emblemáticos do país. A primeira, no Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, já foi lançada. As demais chegarão às plataformas em breve.

"A gente pretende que essa turnê viaje por todo o Brasil e, quem sabe, pelo mundo. Uma banda só é grande quando consegue tocar em todos os cantos. Esse é o momento mais importante da nossa trajetória: expandir a música da Lagum e chegar cada vez mais longe", completa Jorge.

Se hoje a banda percorre o país, o caminho foi construído passo a passo. Para Zani, guitarrista, a trajetória nunca aconteceu de forma repentina.

"A gente foi crescendo degrau por degrau. Nunca existiu um momento em que a Lagum deixou de ser uma banda local para virar uma banda nacional. As coisas foram acontecendo aos poucos, chegando na casa das pessoas, no ouvido delas, e continuam acontecendo até hoje."

Essa construção também se reflete na relação entre os integrantes.

"A nossa maior conquista foi chegar até aqui do jeito que chegamos. Continuamos amigos, fazemos o que amamos, temos um estúdio nosso e seguimos com vontade de fazer isso pelo resto da vida", resume Zani.

No palco, o público vai curtir um show inédito, pensado especialmente para esse novo momento.

O repertório reflete todas as fases da carreira da Lagum, reúne os maiores sucessos da banda e reserva novas versões e surpresas para os fãs, além de um projeto de cenário, iluminação e direção concebido exclusivamente para a turnê.

"A gente sempre relembra toda a nossa história nos shows, mas, desta vez, estamos preparando um espetáculo completamente novo. Vai ter coisa que a galera nunca viu e a expectativa é justamente surpreender quem estiver com a gente nessa comemoração", adianta o baixista Chicão.

Se, há dez anos, agosto de 2026 existia apenas em um verso, hoje ele marca o início de uma nova fase.

"O tempo passou muito rápido. Tenho saudade da coragem e da inocência daqueles meninos, mas também uma gratidão enorme pela caminhada. A gente continua sonhando porque nunca ficou satisfeito. E espero que seja sempre assim", conclui Pedro.