Acervo Pessoal / Divulgação MV Bill, Cidade Verde Sounds, Mato Seco e outros nomes da música brasileira estão confirmados na programação da Expo Head Grow 2026. Confira tudo o que vai rolar no evento em São Paulo!



A Expo Head Grow chega à 10ª edição apostando em uma programação musical que reúne alguns dos principais nomes do reggae, rap e hip hop nacional. Nos dias 15 e 16 de agosto, o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe shows de MV Bill, Cidade Verde Sounds, Mato Seco, Bia Ferreira, Marina Peralta, Sombra SNJ e outras atrações que prometem movimentar o público durante a celebração dos dez anos do evento.

Um dos destaques da programação será o encontro entre o duo Cidade Verde Sounds e o rapper MV Bill, convidado especial da apresentação. A proposta é unir diferentes linguagens da música urbana em um show que dialoga com a diversidade cultural presente ao longo de toda a feira.

Além deles, sobem ao palco Expressão Regueira, África Mãe do Leão, Dow Raiz, SKASU, O Boto e Nazireu Rupestre, enquanto os DJs Kokay, Lys Ventura, Lowe, Big Ice e Justera completam a programação com apresentações distribuídas ao longo dos dois dias.

Mais do que uma feira, a Expo Head Grow também aposta em experiências voltadas à cultura e ao impacto social. A edição comemorativa reúne debates, intervenções artísticas, projetos sociais, iniciativas de redução de danos, empreendedorismo feminino e ações de inclusão, ampliando a proposta do evento para além da programação musical.

"Desde a primeira edição, acreditamos que a Expo Head Grow deveria ser muito mais do que uma feira de negócios. Ao longo desses dez anos, construímos um espaço onde informação, cultura, arte, ciência e responsabilidade social caminham juntas. Essa programação mostra exatamente o que queremos para o futuro do setor: um ambiente cada vez mais plural, acolhedor e conectado com as transformações da sociedade", explica Clóvis Antunes, diretor comercial da Expo Head Grow.

Realizada pela primeira vez no Parque Villa-Lobos, a edição de 2026 contará com uma estrutura preparada para receber o público com conforto e fácil acesso. A expectativa é que o novo espaço fortaleça a proposta de transformar a feira em um grande encontro entre entretenimento, conhecimento e manifestações culturais.

O evento acontece nos dias 15 e 16 de agosto, das 10h às 22h, e é destinado ao público maior de 18 anos. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.