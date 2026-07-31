Acervo Pessoal / Divulgação Assessoria Duda Estrela inicia uma nova fase da carreira com o EP Como Uma Estrela, que reúne músicas autorais e uma releitura de "Lenda", sucesso de Sandy & Junior.

Duda Estrela iniciou oficialmente uma nova etapa de sua carreira com o lançamento da primeira parte do EP Como Uma Estrela, disponibilizado nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 31 de julho. O projeto reúne cinco faixas e apresenta ao público um repertório que combina composições autorais, referências musicais e uma proposta artística construída ao longo de mais de um ano de preparação.

O lançamento acontece em um momento de crescimento da cantora, que ganhou destaque recentemente com Deixei de Ser Sua. A música, lançada há cerca de duas semanas, ultrapassou a marca de meio milhão de reproduções e se tornou o primeiro passo da nova fase da artista. Além dela, o EP traz outras três faixas autorais inéditas e uma regravação de Lenda, sucesso de Sandy & Junior.

Segundo Duda, Como Uma Estrela representa o início de um projeto pensado para revelar sua identidade como cantora e compositora.

“Esse EP é o começo de uma nova fase. Eu queria que as pessoas conhecessem quem eu sou através das músicas, dos sentimentos e das histórias que elas carregam. Foi um processo de muito aprendizado e de construção da minha identidade artística”, afirma.

A escolha do repertório foi feita de forma cuidadosa para mostrar diferentes momentos dessa transformação. A artista explica que buscou equilibrar a força das composições inéditas com uma sonoridade que transitasse entre o pop e o forró, preservando características que considera essenciais em seu trabalho.

“Eu não queria lançar músicas aleatórias. Queria que o público escutasse o projeto e conseguisse identificar a Duda ali, na forma de cantar, nas letras e na maneira como cada faixa foi construída”, diz.

O desempenho de Deixei de Ser Sua teve papel importante na definição do lançamento. A cantora conta que a música foi escolhida para abrir sua carreira após a reação positiva do público durante as primeiras apresentações.

“Quando a gente viu a resposta das pessoas, percebeu que aquela música tinha algo especial. Ela abriu essa nova fase e me deu ainda mais confiança para apresentar o EP completo.”

A faixa tem composição assinada por Duda Estrela em parceria com Pedrinho, Felipe Panda e DigoJey, com produção musical da Acertei Produções em parceria com Renner Rover.

Além das músicas inéditas, a inclusão de Lenda reforça a conexão da artista com referências que fizeram parte de sua formação musical. A releitura foi incorporada ao projeto como uma homenagem a uma canção que marcou sua trajetória como ouvinte.

O lançamento também integra uma estratégia de posicionamento nacional desenvolvida pela equipe da artista. A proposta é construir uma carreira de longo prazo, com planejamento, consistência e aproximação com o público.

“Eu ainda estou no começo da minha história. Esse EP é apenas um dos primeiros capítulos. Quero continuar evoluindo, estudando e entregando trabalhos que realmente tenham significado para quem me acompanha.”

A segunda parte de Como Uma Estrela já está em desenvolvimento e deverá ser anunciada nos próximos meses. Enquanto isso, a cantora concentra os esforços na divulgação do projeto, em novas ações promocionais e na preparação de apresentações ao vivo.

Para Duda Estrela, o principal objetivo do EP é criar identificação com o público.

“Eu espero que as pessoas encontrem alguma parte da própria história nessas músicas. Seja uma história de amor, de saudade, de superação ou de recomeço. O mais importante é que elas sintam que nunca perderam a capacidade de voltar a brilhar.”



