Acervo pessoal Fundadora da StarLive, Evelyn Marques

Durante muitos anos, a jornada de compra no comércio eletrônico seguia um roteiro previsível.

O consumidor descobria um produto em um anúncio, clicava em um link, acessava um e-commerce, pesquisava informações e, somente depois, decidia se comprava ou não.

Hoje, essa lógica começa a perder espaço para um modelo em que descoberta, demonstração, interação e compra acontecem praticamente no mesmo ambiente.

A consolidação de plataformas que integram conteúdo e comércio eletrônico reforça uma transformação que já vinha acontecendo no varejo digital.

Em vez de utilizar vídeos, transmissões ao vivo e criadores de conteúdo apenas para atrair audiência, empresas passaram a incorporar essas ferramentas como parte da própria estratégia comercial.

O conteúdo deixou de funcionar apenas como uma vitrine e passou a ocupar um papel decisivo na conversão.

Esse movimento acompanha o crescimento do social commerce em todo o mundo.

Segundo estimativas da Statista, esse mercado deve movimentar mais de US$8 trilhões até 2030, impulsionado principalmente pela integração entre redes sociais, plataformas digitais e comércio eletrônico.

Ao mesmo tempo, consumidores utilizam cada vez mais esses ambientes para descobrir produtos, comparar opções, assistir demonstrações e tomar decisões de compra sem precisar mudar de plataforma.

Na prática, isso representa uma mudança importante na jornada do consumidor.

Antes, o conteúdo tinha como principal função despertar interesse.

Agora, ele também informa, esclarece dúvidas, apresenta demonstrações, reúne avaliações de outros consumidores e permite que a compra aconteça imediatamente, reduzindo etapas entre o desejo e a conversão.

Essa transformação pode ser observada em diferentes plataformas.

Recursos como transmissões ao vivo para demonstração de produtos, vídeos curtos com links integrados, recomendações feitas por criadores de conteúdo e experiências de compra incorporadas ao ambiente digital deixaram de ser iniciativas isoladas para se tornar parte da estratégia de empresas que disputam a atenção e, principalmente, a decisão de compra do consumidor.

Segundo Evelyn Marques, fundadora da StarLive, o crescimento desse modelo mostra que o varejo passou a acompanhar a forma como as pessoas realmente consomem conteúdo.

“Durante muito tempo, as marcas investiram para levar o consumidor até um site ou um marketplace. Hoje, a lógica mudou. O consumidor já está em ambientes onde descobre produtos naturalmente. O desafio passou a ser transformar esse momento de descoberta em uma experiência de compra fluida e sem interrupções.”

Para a executiva, essa mudança também altera a forma como as empresas medem resultados.

“A pergunta deixou de ser ‘quantas pessoas assistiram?’ e passou a ser ‘quantas pessoas compraram?’. Alcance, curtidas e visualizações continuam sendo indicadores importantes, mas eles deixaram de contar a história completa. O que realmente importa é a capacidade de transformar atenção em resultado para o negócio.”

Na avaliação de Evelyn, esse cenário também explica por que formatos como vídeos demonstrativos, transmissões ao vivo e conteúdos produzidos por especialistas ganharam espaço nas estratégias das marcas.

“O consumidor não quer apenas descobrir um produto. Ele quer entender como funciona, comparar opções, esclarecer dúvidas e sentir segurança antes de comprar. Quando tudo isso acontece dentro do mesmo ambiente, a jornada fica mais simples e a decisão acontece de forma muito mais natural.”

Esse comportamento também ajuda a explicar por que diferentes empresas vêm investindo em funcionalidades que aproximam conteúdo e comércio.

Plataformas passaram a incorporar recursos voltados para compras integradas, recomendações personalizadas, transmissões ao vivo e experiências que reduzem o número de etapas entre o primeiro contato com o produto e a conclusão da compra.

Para Evelyn, essa mudança representa uma evolução natural do varejo digital.

“Toda etapa entre o interesse e a compra representa uma oportunidade para o consumidor desistir. Quando as plataformas conseguem reduzir esse caminho, elas tornam a experiência mais eficiente tanto para quem compra quanto para quem vende. O conteúdo deixa de ser apenas comunicação e passa a fazer parte da operação comercial.”

A especialista acredita que essa transformação deve se intensificar nos próximos anos, acompanhando um consumidor que busca praticidade, informação e interação em um único ambiente.

“O varejo sempre acompanhou mudanças de comportamento. Hoje, as pessoas não querem interromper aquilo que estão fazendo para comprar. Elas esperam que a compra faça parte da experiência. As empresas que entenderem essa nova jornada estarão mais preparadas para competir em um mercado onde atenção, confiança e conveniência caminham juntas.”

As plataformas vêm mostrando que a jornada de compra está sendo redesenhada.

Se antes o desafio era conduzir o consumidor até a loja virtual, agora o objetivo é integrar descoberta, relacionamento e compra em uma única experiência.

E essa mudança indica que o futuro do varejo digital será cada vez menos sobre canais separados e cada vez mais sobre jornadas contínuas, nas quais o conteúdo deixa de ser apenas uma ferramenta de marketing para se tornar parte essencial da venda.