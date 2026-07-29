Divulgação / @ferreirafotoss Evento reúne Luísa Sonza, Ludmilla, BK', Belo, Seu Jorge e outros artistas na reta final da edição 2026 na Marina da Glória

O Enel Festival de Inverno Rio chega ao último fim de semana de sua nona edição reunindo alguns dos principais nomes da música brasileira. Depois de atrair milhares de pessoas à Marina da Glória nos primeiros dias de programação, o evento retorna entre sexta-feira (31) e domingo (2) com apresentações de Luísa Sonza, Ludmilla, Marina Sena, BK', Belo, Seu Jorge, Marcelo D2, Criolo, Rael, Gilsons, ANAVITÓRIA e Gabi Melim.

Produzido pela PECK, o festival aposta em uma programação que mistura pop, rap, MPB, samba e música urbana, reunindo artistas de diferentes gerações em um dos principais eventos da temporada de inverno no Rio de Janeiro.

A programação começa na sexta-feira (31), com shows de Luísa Sonza, Ludmilla e Marina Sena. No sábado (1º), sobem ao palco Gilsons, ANAVITÓRIA e BK'. Já o encerramento, no domingo (2), terá encontros especiais entre Belo e Gabi Melim, Criolo e Rael, além de Seu Jorge e Marcelo D2.

O sucesso da primeira semana aumentou a expectativa para a reta final. O festival já recebeu apresentações de Samuel Rosa e Negra Li, Nando Reis e Arnaldo Antunes, Maria Gadú, Ana Carolina, Marina Lima, além de uma noite dedicada ao rock nacional com Titãs, Capital Inicial, Charlie Brown Jr. (com Thiago Castanho e Marcão Britto) e IRA!.





Divulgação / @ferreirafotoss Luísa Sonza e Ludmilla encerram festival com grandes shows no Rio

Além dos shows, o público encontra uma estrutura voltada para entretenimento e conforto, com espaços de descanso, ativações de marcas, praça de alimentação, áreas interativas e o Pavilhão de Experiências. A Arena FIR também foi planejada para proporcionar melhor visibilidade do palco e facilitar o acesso aos principais espaços do evento.

Criado em 2017, o Festival de Inverno Rio já recebeu mais de 500 mil pessoas ao longo de suas edições e se consolidou como um dos principais festivais da cidade durante a temporada de inverno. Em 2026, o evento também reforça iniciativas voltadas à sustentabilidade e à acessibilidade, oferecendo estrutura adaptada para pessoas com deficiência e ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.