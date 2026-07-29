Reprodução Instagram Levi Alvim

O Fortal 2026 reuniu alguns dos principais artistas da música baiana e também abriu espaço para encontros entre diferentes gerações. Um dos nomes que passou pelo circuito foi Levi Alvim, que participou da programação do evento em Fortaleza ao lado de artistas consagrados do axé.

Durante os três dias de festival, o cantor conciliou apresentações e compromissos com a imprensa, concedendo entrevistas para veículos como TV Verdes Mares (Globo Ceará), Band Ceará, FM 93, Rádio Verdinha FM e TV Dário.

Rafael Borgatto Levi Alvim e Claudia Leitte

Na quinta-feira, Levi Alvim participou dos shows de Bell Marques e da dupla Rafa e Pipo. Mais tarde, voltou ao circuito para cantar ao lado de Alinne Rosa. Já na última sexta-feira, foi um dos convidados de Claudia Leitte e da Timbalada durante o tradicional bloco Largadinho, um dos destaques da programação do Fortal.

Conhecido por reunir milhares de foliões e grandes atrações da música brasileira, o Fortal é considerado um dos principais carnavais fora de época do país. A edição de 2026 voltou a reunir artistas de diferentes estilos e promoveu encontros inéditos entre nomes já consolidados e representantes da nova geração.

A passagem de Levi Alvim pelo evento acontece em meio à agenda de shows do cantor, que prepara novos projetos para os próximos meses.