Acervo Pessoal / Reprodução Instagram Julia Gama e Victor Oliveira vivem clima de romance em ensaio

A poucos dias de subir ao altar, Julia Gama e Victor Oliveira decidiram eternizar mais um capítulo da história de amor. A Miss Brasil 2020, atriz e empresária, e o presidente do Grupo 3F realizaram um ensaio pré-wedding em meio às paisagens da Serra da Mantiqueira, escolhendo a charmosa Maison Terroir, no interior de São Paulo, como cenário para os registros.

O casal, que oficializou recentemente a união no casamento civil, se prepara agora para a grande cerimônia, marcada para o dia 3 de setembro, no Teatro L'Occitane, em Trancoso (BA). A expectativa é reunir cerca de 400 convidados entre familiares, amigos e nomes próximos aos noivos.

Acervo Pessoal / Reprodução Instagram Julia Gama e Victor Oliveira vivem clima de romance em ensaio

Instalada na histórica Fazenda Boa Esperança, fundada em 1870, a Maison Terroir serviu de pano de fundo para um ensaio marcado por momentos de romantismo e sofisticação. As fotos foram assinadas por Mayckon Santos, enquanto os registros em vídeo ficaram por conta da 7 Chaves Filmes. A beleza de Julia Gama foi produzida por Felipe Caxito.

Para a ocasião, a ex-Miss Brasil apostou em três produções diferentes, selecionadas pelo stylist Jeff Ferrari. O destaque ficou para um vestido fluido criado pela estilista Julia Pak, que também será responsável pelo look escolhido pela noiva para o grande dia. Victor Oliveira também investiu em produções elegantes, acompanhando a proposta dos cenários e da sessão de fotos.

"Esse ensaio eterniza o amor e a verdade que estamos vivendo. Foi um momento para desacelerarmos, vivermos essa fase a dois e criarmos lembranças que vamos guardar para sempre. Estes momentos só reforçam nossa certeza de passarmos a vida inteira juntos e cada detalhe nos fez sentir ainda mais próximos do grande dia. Estamos vivendo tudo com muita emoção e intenção, e não vemos a hora de celebrar nosso amor ao lado das pessoas queridas que fazem parte da nossa história", afirma Julia Gama.

Os preparativos para a cerimônia seguem a todo vapor. O casamento será realizado no Teatro L'Occitane, um dos espaços mais conhecidos de Trancoso, com produção assinada pelo cerimonialista Junior Donatto, responsável por eventos de diversas personalidades. A celebração ainda contará com uma grande orquestra durante a cerimônia e na abertura da festa, além de atrações musicais preparadas para animar os convidados durante a noite.