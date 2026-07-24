Reprodução/Instagram Érica Rios

Poucas experiências são tão desafiadoras quanto esperar.

Seja pela realização de um sonho, por uma resposta para uma oração ou por uma mudança de vida, a expectativa costuma despertar ansiedade, dúvidas e até desânimo.

Na caminhada cristã, esse sentimento também está presente e faz com que muitas pessoas se perguntem por que confiar no tempo de Deus parece ser uma das maiores provas de fé.

Para Érica Rios, essa dificuldade está ligada à própria natureza humana.

Acostumadas a buscar respostas imediatas e soluções rápidas para os problemas, muitas pessoas acabam enfrentando frustração quando percebem que determinados acontecimentos seguem um ritmo diferente daquele que haviam planejado.

"A espera nunca é fácil, mas ela também pode ser um tempo de aprendizado. Muitas vezes, Deus está preparando o nosso coração antes de entregar aquilo que tanto pedimos", afirma Érica Rios.

Ao longo das Escrituras, diversos personagens viveram períodos marcados pela espera.

Abraão aguardou anos até ver o cumprimento da promessa de ter um filho.

José enfrentou rejeição, prisão e inúmeras dificuldades antes de ocupar a posição que Deus havia preparado para ele.

Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono de Israel.

Em comum, todas essas histórias mostram que o agir de Deus nem sempre acontece no tempo esperado pelo ser humano.

Segundo Érica Rios, compreender essa diferença é um exercício diário de confiança.

Ela explica que esperar não significa permanecer parado ou abandonar os próprios objetivos.

Pelo contrário, é um período em que a fé, a perseverança e a esperança são fortalecidas enquanto a pessoa continua vivendo, aprendendo e amadurecendo.

Em uma sociedade marcada pela rapidez das informações, das decisões e dos resultados, lidar com a espera tornou-se um desafio ainda maior.

A sensação de que tudo precisa acontecer imediatamente pode aumentar a ansiedade e fazer com que muitas pessoas interpretem o silêncio como ausência de Deus.

No entanto, a mensagem bíblica aponta para outra direção: confiar mesmo quando ainda não é possível enxergar a resposta.

Passagens como Eclesiastes 3, que afirma que há tempo para todas as coisas, e Isaías 40:31, que fala sobre renovar as forças ao esperar no Senhor, continuam sendo fonte de inspiração para cristãos que atravessam momentos de incerteza.

Esses textos reforçam que a espera não representa abandono, mas pode fazer parte de um processo de preparação.

Érica Rios acredita que cultivar uma vida de oração durante esses períodos faz diferença.

Para ela, a comunhão com Deus ajuda a trazer paz ao coração e permite que a esperança permaneça viva, mesmo quando os planos parecem demorados para se concretizar.

"A confiança não nasce quando tudo está resolvido. Ela é construída justamente nos dias em que ainda estamos esperando", destaca.

Para Érica Rios, aprender a respeitar o tempo de Deus não significa deixar de sonhar ou de agir, mas compreender que cada etapa da caminhada possui um propósito.

Em vez de enxergar a espera apenas como um atraso, ela convida os cristãos a vê-la como uma oportunidade de crescimento, fortalecimento da fé e preparação para aquilo que ainda está por vir.