Acervo pessoal Lindy Silva

A trajetória de Lindy Silva no universo dos concursos de beleza ganhou um novo capítulo após uma decisão que repercutiu dentro e fora do Brasil. Depois de desistir de participar de um concurso em Portugal por medo de sofrer discriminação, a influenciadora brasileira passou a ser alvo do interesse de outra organização. Agora, ela recebeu um convite oficial para disputar o Miss Pop Brasil, que demonstrou apoio à modelo e manifestou interesse em tê-la na próxima edição do concurso.

Morando em Portugal, Lindy chamou atenção ao abrir mão da participação no Miss Best Portugal. Segundo a influenciadora, a decisão foi motivada pelo receio de enfrentar novas situações de preconceito, após experiências que classificou como constrangedoras. O caso repercutiu na imprensa brasileira e abriu espaço para debates sobre discriminação, acolhimento e os desafios enfrentados por brasileiras que vivem no exterior.

Com a repercussão da história, a organização do Miss Pop Brasil entrou em contato com Lindy Silva, prestou apoio e formalizou o convite para que ela represente seu estado de origem na próxima edição do concurso, prevista para o segundo semestre. Além disso, a organização encaminhou uma nota oficial ao Miss Best Portugal.

"Me senti mais acolhida e respeitada. É um recado a todos os concursos, não topei o Miss Portugal com medo de ser discriminada, com receio de sofrer de novo, porque já passei por situações super constrangedoras. Passa um filme na cabeça, prefiro abrir mão de um passo na carreira do que viver tudo de novo".

Embora ainda esteja avaliando a proposta, Lindy afirma que a possibilidade de voltar ao universo dos concursos reacendeu um sonho que parecia interrompido.

"Eu desisti de um concurso, não desisti de mim. Se eu voltar, quero voltar com propósito, com apoio e com a certeza de que não preciso diminuir quem eu sou para caber em nenhum padrão", completou.

A decisão sobre a participação de Lindy Silva no Miss Pop Brasil deve ser anunciada nas próximas semanas. Caso aceite o convite, a influenciadora voltará às passarelas levando não apenas a experiência acumulada no universo miss, mas também uma história marcada pela superação, pela busca por respeito e por representatividade.