Acervo pessoal Erick Trem Bala celebra o crescimento do drift e reforça a importância da segurança na modalidade.

O drift vive um momento de expansão no Brasil. Impulsionada pelas redes sociais, a modalidade, conhecida pelas derrapagens controladas e pela alta precisão ao volante, tem conquistado novos praticantes e atraído um público cada vez maior para campeonatos e eventos automotivos. Ao mesmo tempo em que cresce em popularidade, o esporte ainda enfrenta desafios relacionados à desinformação e ao preconceito.

Entre os nomes que ajudam a ampliar a visibilidade da modalidade está Erick Trem Bala, influenciador e criador de conteúdo automotivo, que utiliza suas plataformas digitais para mostrar os bastidores das pistas, a preparação dos veículos e a rotina de quem pratica o drift de forma profissional.

Para Erick , o crescimento da modalidade representa uma oportunidade de aproximar o público de um esporte que exige técnica, disciplina e constante aperfeiçoamento. Segundo ele, a imagem construída ao longo dos anos, muitas vezes associada apenas a manobras ilegais ou direção imprudente, ainda dificulta o reconhecimento do drift como uma prática esportiva consolidada.

"O drift mudou a minha vida e sou muito grato por tudo o que ele me proporcionou. Hoje tenho a oportunidade de mostrar para milhares de pessoas que isso é um esporte sério, com regras, competições e muita preparação. Ainda existe preconceito, mas vejo que ele diminui à medida que as pessoas conhecem a modalidade de verdade", afirma.

O influenciador também faz questão de reforçar que o esporte deve ser praticado exclusivamente em locais apropriados e com todos os equipamentos de segurança necessários. Para ele, a popularização do drift precisa caminhar lado a lado com a conscientização.

"Vejo muita gente se inspirando nos vídeos da internet e isso é muito legal, mas é importante entender que tudo o que mostramos acontece dentro de pistas preparadas. Quem quer entrar nesse universo precisa buscar capacitação, aprender com profissionais, conhecer as técnicas e respeitar todos os protocolos de segurança. Drift não combina com improviso", ressalta.

Além do treinamento dos pilotos, Erick destaca que a preparação dos veículos também é um fator essencial para a prática segura da modalidade. Revisões mecânicas, uso de equipamentos homologados e acompanhamento técnico fazem parte da rotina de quem leva o esporte a sério.

Com campeonatos cada vez mais estruturados e uma comunidade em constante crescimento, o influenciador acredita que o futuro do drift passa pela educação do público e pela valorização dos atletas que ajudam a profissionalizar a modalidade.

"O meu maior objetivo é continuar levando o drift para mais pessoas e mostrar que existe muito estudo, responsabilidade e paixão por trás de cada apresentação. Quanto mais informação tivermos, mais o preconceito perde espaço e mais o esporte cresce da forma certa", conclui.