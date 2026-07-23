Reprodução | Instagram Bispo Bruno Leonardo explica por que a Bíblia repete tantas vezes "não tenha medo"

O medo faz parte da experiência humana. Ele pode surgir diante de uma notícia inesperada, de uma mudança importante, de uma perda ou até mesmo da incerteza sobre o futuro.

Por isso, não é por acaso que a Bíblia apresenta inúmeras passagens em que Deus orienta seu povo a não temer.

Muito além de um simples conselho, essas palavras aparecem como um convite à confiança e à esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis.

Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, homens e mulheres que viveram experiências marcantes ouviram essa mesma orientação.

Abraão, Moisés, Josué, os profetas, Maria e os discípulos de Jesus receberam mensagens que os incentivavam a seguir em frente sem permitir que o medo fosse maior do que a fé.

Para o Bispo Bruno Leonardo, essa repetição tem um propósito muito claro: lembrar que Deus conhece as fragilidades humanas e deseja fortalecer aqueles que confiam nEle.

Segundo ele, o medo pode até fazer parte da caminhada, mas não deve definir as decisões nem impedir que uma pessoa continue acreditando nas promessas de Deus.

"Quando a Bíblia diz 'não tenha medo', ela não está ignorando as dificuldades. Ela nos ensina que Deus permanece presente em qualquer situação e que Sua presença é maior do que qualquer desafio", afirma o Bispo Bruno Leonardo.

Esse ensinamento também ajuda a compreender que coragem não significa ausência de medo.

Na perspectiva bíblica, coragem é escolher permanecer firme mesmo quando existem dúvidas, inseguranças e obstáculos pelo caminho.

A confiança em Deus passa a ser o fundamento para enfrentar situações que, sozinho, o ser humano acredita não conseguir superar.

Passagens como Isaías 41:10, que diz "Não temas, porque eu sou contigo", e Josué 1:9, em que Deus orienta seu servo a ser forte e corajoso, continuam sendo algumas das mais procuradas por cristãos em momentos de aflição.

Os textos reforçam a ideia de que a fé não elimina automaticamente os problemas, mas oferece direção, consolo e esperança para atravessá-los.

O Novo Testamento também apresenta diversas ocasiões em que Jesus tranquiliza aqueles que estavam assustados ou angustiados.

Durante uma tempestade, por exemplo, Ele acalma os discípulos e demonstra que a confiança em Deus pode prevalecer mesmo diante das maiores adversidades.

Em outras passagens, as primeiras palavras dirigidas às pessoas são justamente um convite para abandonar o medo e abrir espaço para a fé.

Na rotina de milhões de cristãos, essas mensagens continuam atuais.

Em um mundo marcado por incertezas, crises e desafios constantes, muitos encontram nas Escrituras o incentivo necessário para seguir em frente com mais serenidade.

O ensinamento bíblico não promete uma vida sem dificuldades, mas lembra que ninguém precisa enfrentá-las sozinho.

Para o Bispo Bruno Leonardo, compreender esse significado transforma a forma como cada pessoa encara os desafios diários.

Em vez de permitir que o medo paralise sonhos, decisões e projetos, a Bíblia convida o cristão a fortalecer sua confiança em Deus e a lembrar que, independentemente das circunstâncias, a esperança pode ser renovada todos os dias por meio da fé.