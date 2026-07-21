Divulgação Festival de Inverno Rio terá shows ao vivo na TV

O Enel Festival de Inverno Rio terá parte de sua programação exibida na televisão durante a edição de 2026. O Multishow transmitirá ao vivo os shows da noite de 31 de julho, enquanto a TV Globo levará ao público do estado do Rio de Janeiro dois especiais com os principais momentos do evento.

A transmissão ao vivo ficará por conta do Multishow, que exibirá as apresentações de Luísa Sonza, Ludmilla e Marina Sena, responsáveis por abrir o segundo fim de semana do festival. Já nos dias 16 e 23 de agosto, a TV Globo apresentará, logo após o Fantástico, programas especiais reunindo os destaques da programação.

Realizado entre 24 de julho e 2 de agosto, na Marina da Glória, o Enel Festival de Inverno Rio chega à nona edição consolidado como um dos principais eventos musicais do calendário cultural carioca. Ao longo de sua trajetória, o festival já recebeu mais de 500 mil pessoas e reúne artistas de diferentes estilos e gerações.

Neste ano, o line-up conta com mais de 30 atrações, entre elas Seu Jorge, Belo, Nando Reis, Ana Carolina, Maria Gadú, Titãs, Capital Inicial, Samuel Rosa, ANAVITÓRIA, Gilsons, BK', Criolo, Marcelo D2, Geraldo Azevedo, Chico César, Negra Li e Gabi Melim, além dos nomes que terão apresentações transmitidas ao vivo.

Produzido pela PECK, o festival também mantém iniciativas voltadas à sustentabilidade e à inclusão, com estrutura acessível para pessoas com deficiência, ações de neutralização de carbono, gestão de resíduos e campanhas de impacto social. Patrocinadora master do evento, a Enel Rio investe em projetos culturais e esportivos por meio das leis de incentivo, reforçando o apoio a iniciativas que movimentam a economia criativa e o turismo no estado.