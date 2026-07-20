Divulgação / Radar Records Sula Miranda

Ícone da música sertaneja e conhecida nacionalmente como a Rainha dos Caminhoneiros, Sula Miranda apresenta ao público o EP "On The Road", novo projeto lançado em parceria com a Radar Records. O trabalho reafirma a ligação da artista com o universo das estradas e presta homenagem aos caminhoneiros, público que acompanha sua trajetória há décadas.

Mais do que um novo lançamento, o EP marca a continuidade de uma carreira construída em torno de histórias que atravessam o Brasil sobre rodas. Com canções que misturam romantismo, saudade e a rotina de quem vive na estrada, Sula Miranda resgata a identidade musical que a transformou em uma das maiores referências desse segmento.

O projeto reúne os singles "Seu Caminhoneiro" e "Cristal de Caminhoneiro", lançados anteriormente e bem recebidos pelo público. Agora, o repertório ganha força com a inclusão de quatro faixas inéditas: "Cortando Estrada", "Caminhoneiro Boiadeiro", "Chegando Pra Ficar Com Meu Mozão" e "Saudade Constante".

As novas músicas ampliam a proposta do álbum ao retratar o cotidiano de quem percorre longas distâncias, abordando temas como reencontros, saudade, amor e a paixão pela vida na estrada. O resultado é um trabalho que dialoga tanto com os fãs que acompanham a carreira da cantora há anos quanto com uma nova geração de ouvintes.

Em um momento em que a música sertaneja volta a valorizar suas origens, Sula Miranda reforça sua posição como uma das principais representantes do gênero quando o assunto é homenagear os profissionais que movimentam o país pelas rodovias.

O EP "On The Road" já está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e Amazon Music. Os videoclipes das faixas também podem ser conferidos no canal oficial da cantora no YouTube.

