Cantor Xanddy Harmonia é internado com gastroenterite infecciosa

Xanddy Harmonia foi internado em Salvador na segunda-feira (19) após ser diagnosticado com gastroenterite de origem infecciosa, o que resultou no cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro.

Em nota oficial, a assessoria do artista informou que a internação foi necessária “por motivos de saúde, devido a um quadro de gastroenterite de origem infecciosa”, e que ele seguirá sob acompanhamento médico nos próximos dias.

Segundo o coloproctologista Dr. Danilo Munhóz, a gastroenterite de origem infecciosa é uma inflamação do trato gastrointestinal, causada na maioria das vezes por vírus, bactérias ou parasitas. “Os principais sintomas são diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal e, em alguns casos, febre”, explica.

O especialista destaca que, apesar de geralmente ser um quadro autolimitado, a doença exige atenção. “A principal preocupação é a desidratação e o desequilíbrio de sais do organismo, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com outras doenças. Em algumas situações, a infecção pode evoluir de forma mais grave”, afirma.

De acordo com o médico, o tratamento costuma ser de suporte. “A hidratação é fundamental, preferencialmente com soro de reidratação oral, além de alimentação leve conforme a tolerância do paciente. Medicamentos para alívio dos sintomas podem ser usados quando indicados”, pontua.

Ele destaca que o uso de antibióticos não é rotineiro. “Eles só são indicados em casos específicos, como suspeita de infecção bacteriana com sinais de gravidade ou confirmação em exames, já que nem sempre ajudam e podem até piorar alguns cenários.”

Sobre a duração da doença, o médico explica que varia conforme o agente causador. “Nos quadros virais, a melhora costuma ocorrer em um a três dias, com resolução em até uma semana. Já infecções bacterianas ou parasitárias podem durar mais e exigir avaliação e tratamento direcionado, principalmente se houver sangue nas fezes, febre alta, dor intensa, sinais de desidratação ou sintomas persistentes por mais de três a cinco dias”, orienta.