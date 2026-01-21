Créditos Fotos/ @sergiocruzfotografia Musa da Gaviões e rainha no litoral revela rotina intensa, ensaio inspirado no enredo e preparação para a folia

Aos 31 anos, a corinthiana Juliana Leones vive a contagem regressiva para o Carnaval 2026, conciliando os postos de musa e rainha de bateria em São Paulo e no litoral paulista. Antes de brilhar na avenida, ela encantou ao divulgar um ensaio fotográfico inspirado no enredo “Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã”. O figurino e a beleza foram assinados pelo maquiador Anderson Natio, reforçando uma estética que mistura ancestralidade, força e feminilidade.

Musa da Gaviões da Fiel como Destaque de Chão, escola do Grupo Especial paulista, Juliana terá uma jornada dupla na próxima folia. Além do desfile pela tradicional agremiação da capital, ela também estará à frente da bateria no Carnaval do litoral, onde ocupa o posto de rainha.

“Apesar de acontecerem em cidades diferentes, a responsabilidade é a mesma. A preparação começa muito antes, com dedicação total, equilíbrio físico e emocional, muita organização e, acima de tudo, amor pelo samba”, afirma. A rotina inclui treinos, trabalho e cuidados estéticos com acompanhamento profissional.

A relação com a Gaviões da Fiel é afetiva e faz parte da sua história. Corinthiana desde a infância, Juliana integra oficialmente a torcida organizada há 13 anos e é musa da escola há quatro carnavais. “É desfilar com a alma. Representar a Gaviões une minhas duas maiores paixões: o samba e o Corinthians. Não é só um cargo, é identidade e história”, declara.

Créditos Fotos/ @sergiocruzfotografia Juliana Leones junto ao seu figurinista e maquiador Anderson Natio





Conciliar os postos de musa e rainha exige maturidade e disciplina, algo que Juliana encara com naturalidade. “As exigências são grandes, mas vivo cada posto com verdade, entrega e consciência da responsabilidade que carrego”, diz ela, que vê o samba como muito mais que espetáculo. “O samba transforma, inclui e fortalece. Ele gera autoestima, pertencimento e oportunidades.”

Formada em Recursos Humanos, Juliana também carrega atuação social no carnaval. Em Cubatão, onde reina há dez anos na Independência, criou a ala inclusiva Passistas Explosão, hoje conduzida por profissionais especializados. Atualmente, seu foco está na preparação física. “Adotei uma estratégia corporal diferente, com fases planejadas de treino, alimentação e procedimentos estéticos, sempre com acompanhamento profissional e foco em saúde e estética.”

Com o Carnaval 2026 se aproximando, a expectativa cresce. “O público pode esperar uma Juliana intensa, verdadeira e completamente entregue, vivendo o samba com respeito, emoção e paixão. Até o carnaval, meu foco é estar o mais definida possível. Aguardem”, finaliza.