Divulgação Dougllas Fernanddo vive noite marcante e emociona fãs

Dougllas Fernanddo, conhecido como Odoguiinha, viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira no último fim de semana. O cantor pernambucano subiu ao palco ao lado de Priscila Senna em um show que reuniu cerca de 20 mil pessoas e rapidamente tomou conta das redes sociais. A participação, muito esperada pelos fãs, aconteceu após um mutirão que viralizou e chamou a atenção da cantora.

A noite de emoção não parou por aí. Dougllas também teve um encontro especial com os integrantes da banda Calcinha Preta nos bastidores do evento. Entre conversas, risadas e troca de experiências, o artista cantou trechos de sucessos ao lado de Mika Rodrigues, O’Hara Ravick, Daniel Dial, Marlus Viana e Bell Oliver, vivendo um momento que descreveu como “surreal”.

Integrante da nova geração da música nordestina, Dougllas soma mais de 1 milhão de seguidores e vem conquistando números expressivos nas plataformas digitais. Seu single “Muero Por Tenerte” já ultrapassa quase 3 milhões de acessos, enquanto “Se Decepção Matasse” se aproxima de 1 milhão de reproduções.

Fã de Priscila Senna há cerca de dez anos, ele viu o sonho ganhar forma graças à força do público. A mobilização online virou convite para um encontro nos bastidores e, depois, para dividir o palco com sua maior referência. “Cantar ao lado da Priscila foi a realização de um sonho. Cresci ouvindo suas músicas e nunca vou esquecer essa noite”, disse o artista.

A sintonia entre os dois, vista no palco e fora dele, trouxe rumores sobre uma possível parceria musical. Embora nada tenha sido confirmado, o fim de semana marcou um novo capítulo na trajetória de Dougllas e mostrou que sua caminhada no forró está só começando.