Reprodução | Instagram Ana Paula Padrão revela década de dor no nervo ciático e cirurgia que mudou sua vida

A jornalista Ana Paula Padrão, de 60 anos, chamou atenção nas redes sociais ao relatar que conviveu por cerca de dez anos com dores intensas no nervo ciático. A lembrança surgiu durante a participação na chamada “trend dos 10 anos”, quando ela revisitou imagens de 2016, ano em que passou por uma cirurgia de fixação da coluna e, segundo o próprio relato, deixou de sentir dor.

No vídeo publicado, Ana Paula contou que havia feito uma cirurgia anterior, em 2012, na região lombar, envolvendo as vértebras L4 e L5. O procedimento, descrito por ela como uma “limpeza”, não trouxe alívio definitivo. “Essa cirurgia não adiantou muito, foi só uma limpeza e voltou tudo. Em 2016, eu parafusei a base da coluna e foi o ano em que parei de sentir dor”, afirmou.

A partir do relato, a médica ortopedista Ingrid de Araújo e Silva, do Hospital Mater Dei Goiânia, explica que dores crônicas no nervo ciático costumam estar associadas a compressões persistentes da estrutura nervosa.

“As dores geralmente são causadas por hérnia de disco, artrose da coluna, estenose do canal vertebral ou instabilidade vertebral. Quando a compressão não é completamente resolvida, ocorre uma irritação contínua do nervo, o que pode levar à cronificação da dor, com alterações inflamatórias e neurológicas que se mantêm por anos”, afirmou.

Compressões persistentes e desgaste da coluna

Segundo a ortopedista, quadros prolongados de dor no ciático não são incomuns quando o fator compressivo permanece ativo. “Mesmo após algum alívio inicial, a compressão residual pode manter o nervo inflamado, fazendo com que o paciente continue sentindo dor por longos períodos”, explicou.

A médica destaca que a região entre as vértebras L4 e L5 aparece com frequência nesses diagnósticos. “Esse segmento da coluna sofre grande sobrecarga mecânica ao longo da vida. Postura inadequada, sedentarismo, envelhecimento, excesso de peso e movimentos repetitivos aceleram o desgaste do disco e das articulações, tornando essa área especialmente vulnerável à compressão do nervo ciático”, disse.

No relato feito nas redes sociais, Ana Paula também mencionou que 2016 foi um ano marcante profissionalmente, com a consolidação do MasterChef Brasil, programa que apresentava na época. A lembrança pessoal acabou associando o período de recuperação da cirurgia a um momento de alta visibilidade na carreira.

Diferença entre cirurgias e sinais de alerta

A ortopedista explica que existem diferenças importantes entre os tipos de cirurgia realizados na coluna lombar. “A cirurgia de ‘limpeza’ lombar é um procedimento menos invasivo, indicado quando há uma compressão localizada do nervo, como em hérnias ou osteófitos, sem instabilidade da coluna”, afirmou. Já a fixação da coluna com parafusos tem outra indicação. “Ela é indicada quando existe instabilidade vertebral, degeneração avançada ou falha de cirurgias prévias. O objetivo é estabilizar a coluna e evitar novas compressões do nervo.”

Quando a primeira intervenção não resolve o quadro, alguns sinais costumam indicar a necessidade de nova avaliação. “Persistência ou piora da dor, irradiação para a perna, perda de força, formigamento progressivo ou limitação funcional importante são sinais de alerta”, explicou Ingrid de Araújo e Silva. Segundo ela, esses sintomas podem apontar compressão residual, instabilidade não tratada ou progressão da doença degenerativa.

Sobre o período após a fixação da coluna, a médica ressalta que a recuperação exige cuidados contínuos. “O processo envolve reabilitação estruturada, fortalecimento muscular, controle do peso e correção postural. É essencial respeitar o tempo biológico de cicatrização e seguir as orientações médicas para evitar sobrecarga do segmento operado e reduzir o risco de retorno da dor”, afirmou.