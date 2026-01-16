Livro de Luciane Nascimento movimenta cultura em Niterói
No dia 24 de janeiro, às 19h, a escritora Luciane Nascimento lança o livro Flor em Pé, palavras que nascem nos silêncios no Quintal Centro Cultural, em Niterói. O evento integra a programação cultural da cidade e reúne leitores, escritores e apreciadores da literatura contemporânea.

Publicado pela editora Letras e Versos, o livro reúne contos em prosa poética que exploram temas como silêncio, delicadeza, coragem e a escuta sensível do cotidiano. Inspirada na flor de lótus — símbolo de força e permanência — a obra propõe uma pausa em meio à pressa diária, convidando o leitor à contemplação e à reflexão.

O lançamento acontece em formato de coquetel cultural, com leitura de trechos da obra, sessão de autógrafos e um brinde simbólico com o público, criando um encontro intimista entre autora e leitores.

Natural de São Paulo e moradora de Niterói, Luciane tem 57 anos, é formada em Pedagogia e Letras, com pós-graduação em tradução. Ela também é autora do livro Hortênsia e Outros Contos, publicado pela mesma editora.

Com classificação etária livre, o livro custa R$ 35. O Quintal Centro Cultural fica na Rua Américo Oberlaender, 580, no bairro Santa Rosa.

