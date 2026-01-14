Reprodução | Instagram Bispo Bruno Leonardo doa R$ 1 milhão ao Hospital Irmã Dulce

O gesto de solidariedade ganhou destaque nas redes sociais e também fora delas. O bispo Bruno Leonardo anunciou a doação de R$1 milhão às Obras Sociais Irmã Dulce, valor que será destinado ao Hospital Irmã Dulce, referência no atendimento gratuito pelo SUS na Bahia.

O anúncio foi feito durante a “Visita do Profeta”, evento religioso realizado em Salvador, que reuniu milhares de fiéis. Em seguida, o bispo compartilhou o momento em seu Instagram, onde ressaltou que a contribuição é fruto dos dízimos e ofertas arrecadados por seu ministério, reforçando que o amor ao próximo deve estar acima de qualquer denominação religiosa.

Na publicação, bispo Bruno Leonardo destacou o papel social da instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres e afirmou que iniciativas como essa representam a fé colocada em prática, com impacto direto na vida de quem mais precisa. “Seguimos transformando fé em ação, esperança e vida”, escreveu.

Reconhecidas como o maior complexo hospitalar filantrópico do Norte e Nordeste, as Obras Sociais Irmã Dulce atendem milhões de pacientes todos os anos. A doação deve contribuir para o fortalecimento da estrutura e a ampliação dos serviços prestados à população.

Com forte presença digital, o bispo já realizou outras ações semelhantes e, recentemente, também anunciou a doação de R$2 milhões ao Hospital Santa Izabel, em Salvador, ampliando sua atuação em projetos voltados à saúde e ao cuidado social.



