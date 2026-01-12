Crédito das fotos: Renato Cipriano / Zuleika Ferreira – Divulgação Isis Camargo

Com a proximidade do início dos ensaios técnicos no Sambódromo do Anhembi, a rotina de Isis Camargo ganhou novos contornos. Longe dos holofotes da avenida, a musa fitness encontrou na praia, no litoral norte de São Paulo, o cenário ideal para alinhar corpo, mente e emoção antes de vestir a fantasia do Carnaval.

Os registros à beira-mar revelam mais do que beleza. Mostram concentração, equilíbrio e consciência corporal. Caminhadas na areia, treinos funcionais ao ar livre e momentos de respiração fazem parte do ritual adotado por Isis para chegar ao Anhembi com leveza, resistência e presença cênica. “A praia me conecta comigo mesma. É onde organizo a energia, fortaleço o corpo e visualizo a avenida”, conta.

Enquanto o físico entra em sintonia, a fantasia também começa a ganhar forma nos bastidores. Assinado pelo Ateliê Bruno Oliveira, o figurino foi pensado para traduzir a essência da musa: feminina, forte e luminosa. Sem antecipar detalhes, Isis adianta que a criação une impacto visual, conforto para o samba no pé e acabamento de alto luxo.

A preparação vai além do treino. Entre disciplina fitness, conexão emocional e estética carnavalesca, Isis constrói uma narrativa que começa antes mesmo do samba-enredo tocar. Cada passo, antes de ser visto pelo público, é sentido.

Para o Carnaval de 2026, o Tucuruvi levará para a avenida o enredo “Anti-Herói Brasil”, que propõe um olhar sensível sobre o povo brasileiro e sua capacidade de resistir, criar e seguir em frente, mesmo em meio às contradições do cotidiano. A proposta é assinada pelo carnavalesco Nicolas Gonçalves e pelo enredista Cleiton Almeida.

A Acadêmicos do Tucuruvi será a terceira escola a desfilar pelo Grupo de Acesso 1 no domingo, 15 de fevereiro de 2026, prometendo emocionar o público com um desfile que valoriza detalhes, sensibilidade e a força do brasileiro real.