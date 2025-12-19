Divulgação/Acervo Pessoal Veggari integra álbum de estreia de Dougllas Fernanddo

A influenciadora e artista hispano-brasileira Veggari confirmou sua participação no primeiro álbum do cantor Dougllas Fernanddo, um dos nomes em ascensão da música nordestina contemporânea. Para a gravação, a artista viajará até Pernambuco, onde participa das produções do novo projeto musical.

Natural de Vitória de Santo Antão (PE), Dougllas Fernanddo, também conhecido como Odoguiinha, vem se consolidando como uma das vozes mais relevantes do forró atual. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e forte presença nas redes sociais, o cantor vive uma fase de amadurecimento artístico e expansão de alcance nacional.

O novo álbum contará com cerca de 15 faixas, sendo oito delas com participações especiais. Entre os nomes já confirmados estão MC Shock, Taty Medeiros, Kayc Marinho, Kleyton Neves e agora Veggari, reforçando a proposta de um trabalho plural, que transita entre o forró, o pop e influências urbanas.

A colaboração entre Veggari e Dougllas Fernanddo acontece na faixa “Não Me Liga”, canção que promete unir identidade pop e elementos do forró moderno, ampliando o diálogo do álbum com diferentes públicos.

A presença de Veggari acrescenta um elemento internacional ao projeto. Além de sua atuação na música e nas artes cênicas, a artista também se destacou no meio digital. Em 2015, foi premiada com bronze no Gran Effie Argentina, na categoria Influenciadora, e participou do documentário Transformista: A Vida e Morte de Erick Barreto, ao lado do cantor e ator Metturo.