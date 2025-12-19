Sony Music Thalles Roberto lança “Gratidão”, single especial de Natal

Vencedor do Grammy Latino e um dos maiores nomes da música cristã contemporânea, Thalles Roberto apresenta “Gratidão”, seu novo single especial de Natal. A canção chegou às plataformas digitais na noite de quinta-feira (18), enquanto o videoclipe oficial estreou nesta sexta-feira (19) no YouTube.

Com melodia marcante e atmosfera nostálgica, “Gratidão” reforça a conexão com Deus e celebra o poder transformador do agradecimento — sentimento central tanto no Natal quanto na trajetória espiritual do artista. A faixa propõe uma pausa para reconhecer conquistas, desafios e aprendizados vividos ao longo do ano.

Gravada ao vivo em estúdio, com acompanhamento de banda-orquestra, a música evidencia a potência vocal de Thalles em uma performance técnica e emocionalmente intensa. A produção musical é assinada por Rapha DanTop, enquanto o videoclipe tem direção de NEENO, apostando em uma estética sofisticada, com o cantor e os músicos vestidos em trajes sociais inspirados no universo orquestral.

O clipe intercala cenas da gravação em estúdio com imagens de arquivo de Thalles ao lado da família, ampliando o significado da canção e reforçando valores como união, amor e o verdadeiro propósito do Natal. A combinação entre a performance ao vivo, a grandiosidade dos arranjos e a sensibilidade das imagens constrói um retrato íntimo do artista, que encerra o ano exaltando a gratidão como caminho espiritual.

Para Thalles Roberto, “Gratidão” vai além de um lançamento musical e se transforma em um convite à reflexão.

“Eu acredito que o sentimento mais importante que existe é a gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos pais, gratidão aos filhos, gratidão às pessoas, gratidão às oportunidades, gratidão àquilo que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, a gente pede, pede, pede, e quando aquilo acontece, a gente se esquece de agradecer. Essa música fala disso”, afirma o cantor.

O artista destaca ainda que a canção simboliza a forma como escolheu encerrar o ano.

“Todos nós temos muitos motivos para agradecer a Deus esse ano. Eu queria terminar o meu ano agradecendo a Deus por tudo que Ele me permitiu viver até aqui. Se você tem motivos para agradecer, venha comigo. Mais um ano que termina em gratidão”, completa.

“Gratidão” sucede o lançamento do álbum “Avenida do Arrependimento”, projeto que marcou uma nova fase na carreira de Thalles Roberto. Com produção de Dudu Borges, o disco apresentou 12 faixas inéditas, incluindo destaques como a faixa-título, que conta com a participação do cantor Jorge, além de “Espírito Santo”, “Tovah”, “Mais Que Tudo” e “Estou Aqui”, recebendo forte acolhimento do público.

Os trabalhos recentes reforçam não apenas a ambição artística do cantor, mas também sua missão espiritual, abordando temas centrais da fé cristã como arrependimento, transformação, devoção e gratidão. Com “Gratidão”, Thalles encerra o ano oferecendo ao público uma canção alinhada ao espírito do Natal e ao reconhecimento do agir de Deus em cada detalhe da vida.