Divulgação Ingresso social da Villa de Natal SP impulsiona doações em São Paulo

Desde a abertura dos portões da Villa de Natal São Paulo, no dia 28 de novembro, o ingresso social tem desempenhado papel decisivo na maior corrente de solidariedade do evento. Até hoje, a iniciativa já permitiu a arrecadação de mais de 10 mil brinquedos, que estão sendo destinados a crianças atendidas por projetos sociais da capital e da região metropolitana. A meta da organização é alcançar 50 mil brinquedos arrecadados e distribuídos até 28 de dezembro.

Os itens doados, muitos deles novos e outros em excelente estado de conservação, passam por uma seleção criteriosa antes de serem destinados às crianças, reforçando o cuidado e o respeito que norteiam a ação. Até o momento, cerca de 5 mil brinquedos já foram entregues diretamente às crianças atendidas por projetos sociais, em uma operação conduzida pela própria equipe da Villa de Natal São Paulo.

Somente nesta semana, a organização da Villa de Natal São Paulo coordenou uma ampla operação solidária de entrega de brinquedos às crianças atendidas pela APAE no município de Sete Barras e também no Bairro Capelinha, na zona rural no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo.

A ação, planejada e executada pela equipe do evento, contou com o apoio de uma das patrocinadoras da Villa de Natal, que disponibilizou o Ônibus do Bem para garantir a logística e o deslocamento dos donativos até as duas cidades. A iniciativa beneficiou diretamente mais de 1.000 crianças, reforçando o compromisso social da Villa de Natal São Paulo e ampliando de forma efetiva o alcance territorial e o impacto da campanha solidária promovida pelo evento.

Em sintonia com o significado do Natal e com o compromisso social que norteia o evento, as principais marcas patrocinadoras da Villa de Natal São Paulo indicaram instituições para ações especiais de doação, ampliando o impacto positivo da iniciativa. Esse movimento conjunto reforça a essência solidária da celebração, unindo empresas e comunidade em prol de um Natal mais humano, afetivo e transformador.

Experiências das crianças na Villa de Natal São Paulo

A iniciativa social do evento também contempla experiências diretas no Parque Villa-Lobos. Cerca de 200 crianças participantes do projeto Grãos de Amor foram convidadas a viver um dia completo de atividades na Villa de Natal São Paulo, percorrendo espaços como o trenzinho, carrinhos bate-bate, montanha-russa, cine 6D, oficinas criativas, Museu do Brinquedo, Casa do Papai Noel e o musical O Mapa Secreto, entre outras atrações. A ação reforça o compromisso da Villa de Natal em ampliar o acesso de crianças a atividades culturais, ao entretenimento e ao espírito natalino.

Com mais de 30 atrações distribuídas pelo Parque Villa-Lobos — incluindo a Parada Natalina com mais de 200 personagens iluminados, o Teatro Santa Claus, áreas temáticas imersivas, gastronomia inspirada nas feiras europeias e a tradicional Casa do Papai Noel — a Villa de Natal São Paulo se consolida como uma das maiores experiências natalinas do país, integrando cultura, celebração e impacto social.

A solidariedade ocupa papel central na edição deste ano, com a distribuição de 20 mil ingressos solidários destinados a crianças em situação de vulnerabilidade. Além disso, a primeira-dama Regina Nunes lidera o apadrinhamento de 500 crianças da rede municipal, em ações que promovem inclusão, acesso à cultura e apoio ao empreendedorismo feminino. A organização destaca que a mobilização só é possível graças ao engajamento dos visitantes que aderem ao ingresso social e se tornam protagonistas da ação, ao lado de patrocinadores, apoiadores e equipes de produção.

“Cada visitante que entra na Villa de Natal com um ingresso social se torna protagonista de uma transformação real na vida de milhares de crianças. É uma corrente do bem que reúne público, patrocinadores, apoiadores e todo o nosso time em torno de um propósito maior. O Natal só acontece de verdade quando é compartilhado e aqui nós vemos esse espírito ganhar vida todos os dias”, comenta Soraia Carrasco, idealizadora e organizadora da Villa de Natal São Paulo.

Os ingressos para a Villa de Natal São Paulo estão disponíveis no site da Ticketmaster, incluindo opções de ingresso solidário mediante doação de um brinquedo novo. Há condições especiais para caravanas, escolas e grupos.

Serviço – Villa de Natal São Paulo 2025

Local: Parque Villa-Lobos – Avenida Queiroz Filho 1315, Vila Hamburguesa

Data: 28 de novembro a 28 de dezembro

Horários: Segunda, quarta e quinta: 17h às 23h | Sexta, sábado e domingo: 17h à 0h

Site oficial: www.villadenatalsaopaulo.com.br

