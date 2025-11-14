Acervo pessoal Fernanda Comora

Fernanda Comora acumula mais de uma década de televisão, mas sua relação com a comunicação começou muito antes de ocupar um estúdio. Antes de estrear na TV, ela escrevia sobre beleza em um site dedicado a Zezé Di Camargo e Luciano e, aos poucos, passou a assinar colunas em outros veículos. “Sempre fui fascinada por gente, por emoção e por histórias”, relembra.

A virada aconteceu quando entrou para o Programa da Gente, ao lado de Netinho de Paula. Foi ali que entendeu que o vídeo era o seu lugar. Vieram depois o Antenado Show, na TV UOL, e o Profissão Mulher, que apresentou por mais de dez anos. Hoje, à frente do Tha Com Tudo e do Balanço Geral Especial de Sábado, na Record Campinas, comemora uma fase de maturidade na carreira. “Colho os frutos de uma trajetória construída com muita verdade e entrega”, afirma.

Os desafios, porém, sempre fizeram parte do caminho. Fernanda conta que enfrentou preconceitos e desconfiança em um ambiente historicamente dominado por homens, mas nunca deixou que isso abalasse sua essência. “A fé e o amor pela comunicação me mantiveram firme. Saber que posso inspirar outras pessoas é maior do que qualquer obstáculo.”

Autêntica, Fernanda diz que nunca buscou ser “a apresentadora perfeita”, e sim alguém real, capaz de se conectar com o público pela sensibilidade. Foi essa conexão, inclusive, que a marcou em uma das experiências mais emocionantes da carreira: a entrevista com a líder indígena Pataxó Nitynawã, fundadora da reserva da Jaqueira. “Ela transformou dor em propósito. Entendi ali a força da comunicação.”

Fora das câmeras, Fernanda vive um ritmo tão intenso quanto o profissional. Mãe, esposa e apaixonada pela vida, ela tenta equilibrar tudo com presença e afeto. “Nem sempre é fácil, mas estar inteira nos momentos certos é o que importa. Minha família é meu alicerce.”

O segredo para manter a leveza, conta, está na espiritualidade. Ela começa o dia em oração, busca contato com a natureza, caminha, lê e se cerca de pessoas que vibram na mesma frequência. “A gratidão muda tudo”, diz.

Em plena fase de expansão, Fernanda mira novos passos: quer ampliar sua presença no digital, seguir firme na TV, fortalecer sua linha de cosméticos, e consolidar o Troféu Elon, premiação que celebra mulheres inspiradoras. “Quero comunicar com verdade, emoção e propósito, é isso que move tudo.”