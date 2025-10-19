Crédito das Fotos: Roberto Batista / Renato Cipriano - Divulgação Carla Prata e Isis Camargo em gravação da Tucuruvi

Na noite da última sexta-feira (17), a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi reuniu sua comunidade na Fábrica do Samba, na Barra Funda, para gravar o audiovisual oficial do samba-enredo "Anti-Herói Brasil", dando início à campanha rumo ao Carnaval 2026. O projeto, promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, contou com intérpretes, compositores e destaques da agremiação em uma celebração marcada por expectativa e emoção.

Entre os nomes que roubaram a cena estavam Carla Prata e Isis Camargo, que chamaram atenção tanto pela presença marcante quanto pelos figurinos escolhidos. Rainha de bateria da Tucuruvi, Carla Prata surgiu com um microvestido dourado repleto de brilho e pedrarias, deixando as pernas à mostra e esbanjando carisma ao som da tradicional Bateria do Zaca, comandada por Mestre Serginho. Interagindo com ritmistas e passistas, mostrou entrosamento com a comunidade e reforçou seu vínculo com a escola da Cantareira.

Isis Camargo, musa fitness da agremiação, também não passou despercebida. Em seu segundo ano no posto, ela apostou em um look com transparências, pedrarias e strass, exibindo boa forma e presença cênica. Dançarina profissional de dança do ventre com apresentações internacionais no currículo, Isis se destacou pela expressividade e pela conexão com o enredo, que celebra a força e a superação do povo brasileiro. Sob a orientação do coach Ismael Santos, mantém uma rotina intensa de treinos que reflete no equilíbrio entre saúde e estética.

Crédito das Fotos: Roberto Batista / Renato Cipriano - Divulgação Elenco Acadêmicos do Tucuruvi no Videoclipe Carnaval 2026





A presença das duas musas reforça o protagonismo feminino no carnaval paulista e a ligação profunda entre arte, movimento e cultura popular. Enquanto isso, a Tucuruvi, sob direção do vice-presidente Rodrigo Delduque, segue em ritmo acelerado de ensaios com o objetivo de retornar à elite do carnaval paulistano.

Com o enredo "Anti-Herói Brasil", assinado por Nicolas Gonçalves e Cleiton Almeida, a escola pretende homenagear o brasileiro que, mesmo diante de contradições e desafios, resiste e segue em frente com coragem e humanidade, um verdadeiro anti-herói da vida real.

“Mostrar nosso trabalho para o mundo dá sempre um frio na barriga, mas todo o projeto foi aprovado pela escola e com certeza estamos no caminho certo de realizar um grande carnaval e voltar para o grupo especial. Após a apresentação pude receber o carinho dos segmentos comentando sobre as fantasias dos seus setores e no final foi tudo positivo, agora vamos rumo ao desfile”, revela Nicolas Gonçalves .

A Acadêmicos do Tucuruvi será a terceira escola a desfilar pelo Grupo de Acesso 1 no domingo, 15 de fevereiro de 2026, no Sambódromo do Anhembi, prometendo emocionar o público com um espetáculo que une sensibilidade, bravura e a alma do povo brasileiro.