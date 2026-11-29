Reprodução/Instagram/@virginia/@cesarzramos/X Virginia e Cesar Ramos beijam

Virginia Fonseca e o piloto César Ramos apareceram beijando após a final da competição Porsche Cup, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último sábado (28). Os dois estavam juntinhos assistindo ao show de Chitãozinho e Xororó e trocando carícias publicamente.

Mais cedo, ambos apareceram juntos, demonstrando vários sorrisos num momento super descontraído. Cedo, a ex-apresentadora do SBT deu a "bandeirada final" da competição e mostrou até o "treinamento" para a ocasião nas redes sociais. Logo depois, foram vistos assistindo ao show do pai e tio de Sandy & Junior, no encerramento.

Tudo começou quando surgiram boatos de que Virginia havia trocado beijos com um piloto no after do GP de Fórmula 1. Logo, Cesar foi apontado como o nome do possível affair da loira e internautas passaram a monitorar tudo.





Zé Felipe chegou a brincar nas redes sociais sobre o assunto. "Você acabou com a minha reputação, sabia?", disse Fonseca. Zé, então, solta: "Você foi de cantor para jogador de futebol e agora está mexendo com piloto".

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação em maio de 2025, por meio de um comunicado conjunto. O casal havia se casado em março de 2021 e tem três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2.

🚨AGORA: Virgínia e César Ramos são vistos aos beijos durante after dá Porsche Cup. https://t.co/hHo1kDnla1 — RanchoBlog’s (@gabriel14844) November 29, 2026





Quem é César Ramos?

Reprodução/Instagram Virginia e César Ramos





Natural do Rio Grande do Sul, César Ramos tem 37 anos. Ele começou no kart ainda na infância, aos sete anos. Durante sua trajetória nas pistas, chegou a vencer títulos na Fórmula 3 italiana e a testar um carro da Ferrari. Ele corre na Stock Car Pro Series desde 2015.

Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, ele coleciona seguidores famosos como Rafa Kalimann, Lucas Lucco, Maraisa e Xamã. Também ficou conhecido por seu romance com a ex-BBB Bárbara Heck, com quem namorou por oito anos. O relacionamento chegou ao fim em 2019.

O nome do piloto também foi envolvido em uma polêmica com Bruna Biancardi e Neymar. Em março deste ano, César e a influenciadora trocaram interações nas redes sociais. A movimentação entre os dois viralizou nas redes na mesma época em que Neymar, marido da influenciadora, curtiu uma foto da modelo francesa Pauline Tantot.