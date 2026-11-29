Instagram:@dr.alexandredantas/@thaiscarla Thais Carla mostra resultado de cirurgias após perder 131 kg

Thais Carla, de 35 anos, compartilhou com os seguidores as primeiras imagens após passar por cirurgias reparadoras.

A influenciadora publicou, neste domingo (29), um vídeo em parceria com o cirurgião plástico Alexandre Dantas, no qual mostra o resultado imediato dos procedimentos realizados depois de eliminar 131 quilos.

As imagens foram registradas ainda no centro cirúrgico e revelam como ficaram regiões como abdômen, braços e seios após as intervenções.

Na legenda, a publicação antecipou a curiosidade dos seguidores : "Para quem estava esperando: o resultado imediato está no final do vídeo!".

Apesar das primeiras imagens, o médico ressaltou que o processo de recuperação está apenas começando e que as mudanças no corpo ainda devem acontecer ao longo dos próximos meses.

Na publicação, Alexandre Dantas destacou que o inchaço tende a diminuir gradualmente, enquanto os tecidos passam pelo processo de acomodação e as cicatrizes amadurecem.

"O inchaço vai diminuir, os tecidos vão se acomodar, as cicatrizes vão amadurecer e os novos contornos aparecerão gradualmente", escreveu.

O cirurgião também explicou que os cuidados após os procedimentos fazem parte de uma etapa importante do tratamento.

"A cirurgia foi um grande passo, mas essa transformação não acontece de um dia para o outro", afirmou.

Ao falar sobre o caso, Alexandre explicou que a realização das cirurgias exigiu uma avaliação individualizada, considerando as mudanças no corpo da influenciadora após a grande perda de peso.

"Uma cirurgia depois de uma grande perda de peso não é simplesmente retirar o excesso de pele. É avaliar tecidos, proporções, cicatrizes, possibilidades, limitações e riscos", declarou.

O médico também ressaltou que a prioridade durante o planejamento foi a saúde da paciente, independentemente da repercussão que o procedimento poderia ter nas redes sociais.

"Quando ela entra no meu consultório, a minha responsabilidade não é com a repercussão dessa história, e sim com a paciente que está à minha frente", acrescentou.

Procedimentos

A transformação de Thais começou com uma cirurgia bariátrica, realizada em abril de 2025. Na época, a influenciadora chegou a pesar 220 quilos. Atualmente, está com 89 kg, após eliminar 131 quilos.

Em novembro deste ano, ela viajou para Natal, no Rio Grande do Norte, para realizar as cirurgias reparadoras. Os procedimentos duraram aproximadamente seis horas e incluíram abdominoplastia, braquioplastia e mastopexia com implantes de 305 ml.

Ao todo, mais de seis quilos de pele e tecido foram retirados. Antes das intervenções, Thais já havia relatado que o excesso de pele dificultava atividades do cotidiano, inclusive os movimentos necessários para dançar.

Ao comentar a transformação, a influenciadora falou sobre a emoção de acompanhar as mudanças.

"Estou muito emocionada com o que vejo. Às vezes eu paro na frente do espelho, olho mais um pouquinho e penso que sonhei tanto com esse momento", disse.

"Tenho orgulho da mulher que vejo em cada uma delas", completou, ao falar sobre as imagens que mostram as diferentes fases de sua trajetória.

Segundo Alexandre Dantas, a influenciadora apresenta uma boa recuperação. Caso decida realizar outros procedimentos no futuro, será necessário aguardar de três a seis meses, além de passar por novas avaliações cardiológicas e laboratoriais.

Por enquanto, Thais prefere concentrar a atenção nos cuidados do pós-operatório e aproveitar os resultados já alcançados.

"Minha cabeça está em me cuidar e aproveitar o que eu já conquistei", afirmou.