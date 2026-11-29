Reprodução/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira enfrenta chuva e imprevistos em minidesfile da Imperatriz

Nem a chuva que atingiu a Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, impediu Paolla Oliveira de participar do minidesfile da I mperatriz Leopoldinense, realizado na noite de sábado (28).

Em sua primeira apresentação como rainha de bateria da escola, a atriz enfrentou alguns imprevistos com a fantasia, mas acompanhou o ritmo da Swing da Leopoldina até o fim.

Durante o percurso, a força da água acabou comprometendo parte dos acessórios usados pela artista. Logo no início da apresentação, a sandália de Paolla arrebentou.

Mais tarde, ela também precisou retirar o costeiro da fantasia, que se rompeu em meio à evolução da escola.

Apesar dos contratempos, a atriz manteve o samba no pé e compartilhou a experiência com os seguidores. "Nesse minidesfile, eu vi a terra tremer @imperatrizleopoldinenseoficial. E é só o começo 💚", escreveu ao publicar registros da noite.

Anitta comenta participação da atriz

A apresentação também repercutiu entre os internautas, que destacaram a desenvoltura de Paolla mesmo diante dos problemas com o figurino. Entre os comentários, seguidores escreveram: "perfeita", "ela arrasa de qualquer jeito" e "essa se joga e é feliz ali".

Anitta, que também assumirá o posto de rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027, entrou na conversa e deixou um comentário sobre a beleza da atriz.

"Affff!!! A cara é tão linda que podia ir fantasiada da própria cara estampada no corpo todo que já ia ser o grande babado!", escreveu a cantora.

Fantasia homenageou Iansã

O figurino escolhido por Paolla fazia referência à orixá Iansã, figura presente no enredo que a Imperatriz Leopoldinense levará para a Marquês de Sapucaí.

A composição contava com pérolas de diferentes formatos em tonalidade cobre, enquanto o costeiro foi confeccionado com material reciclado.

O minidesfile integrou a programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Samba, que reuniu as escolas do Grupo Especial do Carnaval carioca na Cidade do Samba, entre os dias 27 e 29 de novembro.