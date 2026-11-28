Virginia Fonseca participou da Porsche Cup neste sábado (28), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após rumores de affair com o piloto Cesar Ramos.
A influenciadora acompanhou a competição e foi responsável por dar a bandeirada final de uma das corridas. Durante o evento, também foi abordada por fãs que estavam no local.
Virginia esteve acompanhada de Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe. Para a ocasião, escolheu um look preto.
A presença da influenciadora em um evento automobilístico ocorre em meio aos rumores de um possível affair com o piloto Cesar Ramos. As especulações começaram após a divulgação de informações de que Virginia teria trocado beijos com um piloto durante uma festa realizada depois do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo.
Na ocasião, o nome de Cesar Ramos passou a ser associado à influenciadora. Desde então, internautas acompanham as movimentações do piloto nas redes sociais. Nenhum dos dois, porém, confirmou um relacionamento.
No início de novembro, Zé Felipe comentou o assunto em tom de brincadeira nas redes sociais.
Em um vídeo publicado pelo cantor, Virginia afirmou: “Você acabou com a minha reputação, sabia?”. Na sequência, o ex-marido respondeu: “Você foi de cantor para jogador de futebol, e agora tá mexendo com piloto!”.
Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação em maio de 2025, por meio de um comunicado conjunto. O casal havia se casado em março de 2021 e tem três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2.