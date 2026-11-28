Instagram/@virginia Virginia Fonseca dá bandeirada em corrida da Porsche Cup

Virginia Fonseca participou da Porsche Cup neste sábado (28), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após rumores de affair com o piloto Cesar Ramos.

A influenciadora acompanhou a competição e foi responsável por dar a bandeirada final de uma das corridas. Durante o evento, também foi abordada por fãs que estavam no local.

Virginia esteve acompanhada de Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe. Para a ocasião, escolheu um look preto.

A presença da influenciadora em um evento automobilístico ocorre em meio aos rumores de um possível affair com o piloto Cesar Ramos. As especulações começaram após a divulgação de informações de que Virginia teria trocado beijos com um piloto durante uma festa realizada depois do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo.

Na ocasião, o nome de Cesar Ramos passou a ser associado à influenciadora. Desde então, internautas acompanham as movimentações do piloto nas redes sociais. Nenhum dos dois, porém, confirmou um relacionamento.

No início de novembro, Zé Felipe comentou o assunto em tom de brincadeira nas redes sociais.

Em um vídeo publicado pelo cantor, Virginia afirmou: “Você acabou com a minha reputação, sabia?”. Na sequência, o ex-marido respondeu: “Você foi de cantor para jogador de futebol, e agora tá mexendo com piloto!”.

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação em maio de 2025, por meio de um comunicado conjunto. O casal havia se casado em março de 2021 e tem três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2.