Reprodução/Instagram/@verafischeroficial Vera Fischer faz ensaio

A atriz Vera Fischer completou 75 anos na última sexta-feira (27). Ela publicou um ensaio sensual nas redes sociais, além de ter feito uma reflexão com a comemoração da data. Ela aparece bem exuberante no vídeo, com um casaco cheio de pérolas sobre o decote, além de outros enfeites.

"Conheci a glória, enfrentei tempestades, sobrevivi a julgamentos e me reinventei centenas de vezes. Que privilégio chegar até aqui e receber tanto amor de vocês. Meu muito obrigada! Prazer, 75, da sua sempre Vera", disse a atriz no Instagram.

Nas redes sociais, o público fez questão de desejar os parabéns à veterana, além de exaltar sua beleza.

Deusíssima! Parabéns, felicidades, saúde, amor, prosperidade e alegria de viver! Obrigada por tanta inspiração! Desde sempre", disse Nany People."Querida Vera! Feliz aniversário! Você é uma mulher incrível. Eu a admiro, sua energia, sua beleza. Desejo a você muita felicidade, sucesso, saúde, prosperidade e amor", comentou outra. "Que seja um ciclo tão maravilhoso como você, com muita saúde, prosperidade, harmonia, trabalho, realizações, drinks, balé, teatro, cinema, amor… Tinha que ser sagitariana. Felicidades", disse uma terceira.

Trajetória de Vera Fischer

Ela, que venceu o concurso de Miss Brasil em 1969, estreou na tela da TV Globo em 1977, na novela Espelho Mágico. Mas sua aclamação na televisão veio em Mandala, em 1987, na trama de Dias Gomes.

No folhetim, Vera interpretou Jocasta, que engravidou ainda jovem de Laio. Após uma profecia de que o filho mataria o pai e se envolveria com a mãe, o bebê é raptado e desaparece. Anos depois, sem saberem do parentesco, Jocasta e o filho, Édipo (Felipe Camargo), se envolvem amorosamente.

Na ocasião, a censura tentou proibir uma cena de beijo entre eles, afirmando que seria muito agressiva para o público. Após negociar, a Globo colocou a sequência no ar sob o argumento de que os personagens não sabiam do parentesco.

Por fim, Jocasta termina ao lado do carismático Tony Carrado (Nuno Leal Maia). Com "O Amor e o Poder" na trilha sonora da novela, Vera Fischer ganhou a alcunha de "Deusa". A imagem da atriz chegando de helicóptero para encontrar o amado Tony, ao som da música, ajudou a eternizar a personagem e a reforçar seu status de musa.

Vera viveu o auge de sua carreira na televisão em 2000, quando foi escalada para interpretar a personagem Helena, de Manoel Carlos, em "Laços de Família". No folhetim, a atriz deu vida a uma mãe que perdeu seu grande amor, Eduardo (Reynaldo Gianecchini), para a filha Camila (Carolina Dieckmmann).

A trama alcançou grande repercussão naquele ano, tornando-se um dos maiores sucessos da Globo.



