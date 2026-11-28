Instagram/@melissamelmaia Mel Maia mostra treino de crossfit

A rotina de exercícios de Mel Maia, de 22 anos, ganhou uma nova modalidade nas últimas semanas. A atriz tem se dedicado ao crossfit e compartilhou, nesta sexta-feira (27), um trecho de mais um treino.

Nas imagens, a atriz aparece fazendo uma sequência de agachamentos enquanto ergue um halter acima da cabeça. Mel também costuma compartilhar momentos da rotina de exercícios com os seguidores.

A atividade faz parte da nova fase esportiva da artista, que vem dividindo com os seguidores alguns momentos da adaptação à modalidade.

Em uma publicação anterior, Mel contou que ainda enfrenta os desafios de quem está começando, mas já se rendeu à prática.

"Sofrendo com a fase de iniciante, mas rendida à minha skin crossfiteira", brincou no Instagram.

Além do crossfit, a atriz também mantém exercícios de cardio e corrida na rotina. A dedicação aos cuidados com a saúde não fica restrita às atividades físicas: Mel já mostrou que também organiza a alimentação durante os compromissos profissionais.

Em outra ocasião, ela compartilhou que levou marmitas para os bastidores das gravações na Globo e aproveitou para brincar com a escolha.

"Coisa de gostosa andar com marmitinha por aí. Estou na dona Glô, acabamos por agora", escreveu.

Superação

A nova fase de Mel Maia acontece meses após a atriz passar por um momento delicado da vida pessoal. Depois da morte da mãe, Débora Maia, em novembro de 2025, a atriz ficou muito abalada e perdeu bastante peso.

A mudança radical no corpo da artista, que sempre ostentou um físico torneado, rapidamente virou alvo de críticas nas redes sociais. Em abril deste ano, ela abriu o coração e respondeu aos comentários negativos que passou a receber de internautas.

"Quanto comentário insensível… Todo mundo sabe que é difícil voltar à rotina depois de um momento difícil (impossível)", escreveu Mel em uma postagem no Instagram.

Mel Maia está no elenco de "Avenida Brasil 2"

Em 2012, Mel Maia conquistou o Brasil ao interpretar Rita em "Avenida Brasil". Agora, 14 anos depois, ela ressurge em "Avenida Brasil 2" para dar vida a outra personagem, completamente diferente da criança de personalidade forte que catapultou sua carreira.

Na nova fase do folhetim, a atriz dará vida à Jussiele, uma jovem moradora do subúrbio do Rio de Janeiro. Em fotos divulgadas pela Globo, ela aparece nos bastidores das gravações vestindo roupas marcantes, no maior estilo "periguete".

Ao contrário de Rita, desta vez, a personagem de Mel Maia será parceira de crime de Carminha, e passará a atuar como comparsa e "espiã" no bairro do Divino, repassando informações para a grande vilã da novela.

Jussiele também deve viver um romance com Jorginho (Cauã Reymond) em meio a uma crise no casamento dele com Nina (Débora Falabella). A relação entre os personagens foi bastante criticada na web, sendo apontada como "estranha" por alguns internautas, devido a diferença de idade entre os atores, que é de 24 anos.