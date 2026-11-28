Instagram/@lucianagimenez Luciana Gimenez desabafa sobre saída de cobertura de R$ 16 milhões

Deixar um lugar que fez parte de tantos momentos da vida não parece ser uma tarefa fácil para Luciana Gimenez. Em meio à mudança da cobertura avaliada em R$ 16 milhões, onde mora desde 2020, a apresentadora compartilhou um desabafo nas redes sociais sobre o encerramento desse ciclo e a dificuldade de lidar com transformações que não estavam nos seus planos.

Sentada no chão da sala já vazia, Luciana gravou um vídeo para falar sobre os sentimentos envolvidos na despedida.

Segundo ela, o imóvel tem um significado especial, principalmente por ter sido o cenário de parte de sua vida durante a pandemia.

"Bom, gente, eu estou aqui nessa sala vazia e, sinceramente, é bem estranho. É um apartamento que eu gosto muito e que, por vários motivos, eu tive que sair. A vida é essa, e é justamente sobre isso que eu quero falar", começou.

A apresentadora também admitiu que não costuma lidar bem com mudanças, mesmo quando elas podem representar uma oportunidade de começar algo novo.

"Todo mundo que me conhece já sabe que eu não gosto muito de mudança. Eu acho que eu tenho um pouco de receio de mudar. Às vezes, até para melhor, o processo para mim é muito dolorido. Tem gente que adora. Eu nunca gostei de mudanças", contou.

Ano de transformações

Durante o relato, Luciana lembrou que os últimos meses foram marcados por decisões e acontecimentos que não partiram de sua vontade. Em janeiro, ela também deixou a RedeTV!, após 25 anos à frente do programa Superpop.

"Dito isso, esse foi um ano extremamente difícil para mim. Um ano de muitas mudanças. Mudanças que eu não as queria, que eu não procurei, mudanças que eu não tive como refutar", afirmou.

Apesar das dificuldades, a apresentadora disse que tenta estabelecer um limite para o tempo dedicado à tristeza diante de situações que não pode mudar. Para ela, aceitar o inevitável é uma maneira de seguir em frente.

"Eu me dou 48 horas para ficar chateada pelas coisas. Um fim de semana, de sexta a segunda, porque depois tem que levantar, trabalhar e ir para frente, a vida é essa", compartilhou.

Na sequência, Luciana refletiu sobre o tempo e as escolhas que ainda pode fazer. Ela questionou até que ponto vale a pena prolongar o sofrimento por acontecimentos que já não podem ser revertidos.

"Coisas que aconteceram esse ano, dá para mudar? Não! Tem como eu fazer alguma coisa que seja a coisa que eu queria? Não! Pessoas que foram, vão voltar? Não! Eu fiz uma leitura de quanto tempo eu tenho de vida. Não sei se eu tenho mais 40 anos, mais 50 anos, mais ou menos, né? Vamos dizer que a pessoa vive 90 anos. A única coisa que eu posso fazer com essas coisas que aconteceram para mim é perder menos tempo!", refletiu.

"Elas são inevitáveis, mas eu vou perder quanto tempo nessas decisões ou nesse processo que eu não tenho como impedir? Eu acho que aí é pior ainda, né? Então, já que vai, amor, vai logo. Já que não tem jeito, resolve logo. E se não gostar, vai para o outro negócio também, faz o outro trabalho. Parece simples, né? E é", acrescentou.

Despedida da cobertura

Ao falar especificamente sobre o imóvel, Luciana relembrou que se mudou para o endereço pouco antes da pandemia de Covid-19 e passou todo o período de isolamento social no local. A apresentadora descreveu o apartamento como um espaço especial e admitiu que está deixando o lugar com saudade.

"Eu estou aqui nesse apartamento vazio, eu mudei para cá pouco antes da pandemia. Eu passei a pandemia inteira aqui. É um apartamento muito claro, muito feliz, eu estou deixando ele com um aperto no coração", disse.

Mesmo com a despedida, Luciana contou que pretende levar para a próxima casa a expectativa de construir novas lembranças. Segundo ela, o filho também a incentivou a enxergar a mudança dessa maneira.

"Eu vou fazer uma coisa que meu filho falou: o próximo que eu for, vai ser tão feliz quanto esse. E, se eu não gostar, vou acelerar mais ainda para ir para o próximo. Porque a vida é essa, gente. O tempo, ele joga contra. Então, bora para frente", finalizou.