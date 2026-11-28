Reprodução/Instagram/@karolinel/Homesphere Karoline Lima e o novo apartamento

A busca de Karoline Lima por um apartamento em São Paulo chegou ao fim. Semana passada, a influenciadora reclamou nos stories sobre os valores do aluguel na capital paulista. Na última quarta-feira (25), ela já revelou aos fãs que encontrou um novo lar.

"Gente, infelizmente os vídeos acabaram de começar e a gente já terminou o vídeo de procura de apartamento em São Paulo. Eu acabei de encontrar minha casa nova", disse.

Karoline, no entanto, fez a visita em três imóveis e acabou escolhendo o último. Ela pontuou que já tinha visto algumas fotos do local, mas que o ao vivo a surpreendeu bastante: "É um apartamento dos sonhos, a mulher parece que fez para mim. Cheio de mármore, muito espelho. Quero mudar logo", pontuou.

Banheiro automático

A loira disse que teve a certeza de que era o imóvel dos sonhos ao entrar no banheiro. Ela brincou com os seguidores que só fecharia contrato se tivesse um sanitário bem específico: "Eu entrei, a privada se abriu. Falei: 'É um sinal, é esse, é esse, é esse'. O barulhinho da tampa subindo foi música para os meus ouvidos. Pensei: 'É esse, amor, não quero ver mais nenhum. Beijo'", disse.

A influencer afirmou que achou o imóvel em suas diversas procuras e até descartou de primeira morar nesse apartamento em questão: "Falei: 'Gente, impossível, um absurdo, né? Nada, sem chance."

No entanto, sua filha Cecilia, de quatro anos, fruto do relacionamento com o ex-marido Éder Militão, foi primordial para cravar o fechamento do contrato.

"Vocês sabem que a Cecília está há anos querendo um coelho e ela é fissurada em coelho. Quando ela viu essa cama, acabou tudo pra mim. Ela falou: 'Mamãe, você tem que ver esse apartamento'. Aí eu falei: 'Tá bom, Cecília, eu vou'. Não resisti", afirmou.

Valor do imóvel

No site da imobiliária Homesphere, o local que aparece para locação tem o valor anunciado de R$ 140 mil por mês. O valor do condomínio é de R$ 7.500 e o IPTU é de R$ 3.046, ambos cobrados separadamente. Vale ressaltar que, para comprar o imóvel, Karoline teria que desembolsar R$ 20 milhões.

Quem é Karoline Lima?

É influenciadora digital natural do Ceará. Ganhou fama no YouTube e na Casa da Barra, atração de Carlinhos Maia. Tornou-se conhecida nas redes ao namorar o zagueiro Éder Militão, além de fazer "narrações" divertidas de jogos do Real Madrid.

Atualmente , trabalha como criadora de conteúdo e modelo, além de ter participado como repórter em cobertura de bastidores. Em novembro de 2026, viu seu nome em boatos de aproximação com o cantor Zé Felipe após um encontro em Salvador, a influenciadora, no entanto, negou qualquer envolvimento com o filho de Leonardo.



