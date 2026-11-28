Reprodução/Instagram/@carlosvereza/@josedeabreu Carlos Vereza e Zé de Abreu

O ator José de Abreu ainda não pagou a indenização a Carlos Vereza por ofensas nas redes sociais. O valor está na casa dos R$ 95 mil, e Vereza chegou a pedir ao Tribunal de Justiça do Rio o bloqueio das contas do colega de profissão.

Essas ofensas ocorreram em janeiro de 2020, no antigo Twitter, hoje a X. Na ocasião, Zé de Abreu criticava a atriz Regina Duarte por ter aceitado o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Secretaria Especial da Cultura.

Na época, Vereza pediu mais prudência por parte do artista, mas Abreu respondeu ao ator chamando-o de "sem caráter", "esclerosado" e "fascista".

Então, na primeira instância, a Justiça acabou condenando Abreu a pagar R$ 35 mil por danos morais, com correção monetária e até juros, além de se retratar no X. A 16ª Câmara de Direito Privado do TJ Rio continuou com a condenação, além de um recurso do famoso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter sido rejeitado, de acordo com Ancelmo Gois.





Nesse processo, Zé alegou que exerceu a liberdade de expressão e que as postagens eram sobre pessoas públicas. Ao manter essa sentença, a desembargadora pontuou que "chamar uma pessoa de hipócrita, sem caráter, esclerosada e fascista não é aceitável em uma sociedade civilizada".

José de Abreu

Reprodução/Internet Ator José de Abreu





Conhecido por Zé de Abreu, é um ator brasileiro conhecido por papéis versáteis e até intensos na televisão brasileira, cinema e teatro. Com uma carreira com mais de cinco décadas, destacou-se pela construção de personagens dramáticos, indo de antagonista até figuras de autoridade.

Ao longo da carreira, ganhou prêmios como Troféu Kikito e Troféu APCA. Protagonizou novelas como O Outro (1987), A Indomada (1997), Porto dos Milagres (2001), Senhora do Destino (2004), Caminho das Índias (2009), dentre outros trabalhos. Como Nilo, em Avenida Brasil (2012), ganhou um APCA, além de indicação ao Melhores do Ano da TV Globo.

Carlos Vereza

Reprodução/Instagram/@carlosvereza Ator Carlos Vereza





Autodidata, iniciou sua carreira como ator em 1959, atuando como figurante na extinta Rede Tupi. Em 1969, entrou na TV Globo, convidado pelo escritor Dias Gomes. Ele atuou em mais de trinta peças teatrais e até chegou a escrever duas: Nó Cego (1977) e Transaminases (1979).

No cinema, fez mais de dez filmes, dentre eles, Memórias do Cárcere (1984), de Nelson Pereira dos Santos; no projeto, ele viveu Graciliano Ramos. Por esse trabalho, ele recebeu diversos prêmios, como o Pavão de Ouro, no 10º Festival Internacional de Cinema da Índia.

Nas novelas, fez diversos trabalhos como O Rebu (1974), Cabocla (1979), Guerra dos Sexos (1983), Cara & Coroa (1995), Hilda Furacão (1996), Velho Chico (2015) e Sob Pressão no ano de 2018.