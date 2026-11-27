Reprodução/Instagram/@Viviane Araujo Viviane Araujo mostra treino pesado

Viviane Araujo, de 51 anos, já está em ritmo de Carnaval. Rainha de bateria do Salgueiro, a atriz intensificou a preparação física para os desfiles de 2027 e mostrou aos seguidores um pouco da rotina de treinos na academia.

Em seus stories no Instagram, a atriz apareceu logo nas primeiras horas da manhã ao lado da influenciadora fitness e personal trainer Carol Borba, com quem compartilhou uma série de exercícios para manter o bom condicionamento físico.

Para malhar, a atriz escolheu um macacão vermelho e mostrou parte do treino, com exercícios voltados para os glúteos e as pernas. Viviane também chamou a atenção pela boa forma.

"Sextou, de frente, de lado, preparando para o desfile de amanhã... Costas, frente de novo. Um espetáculo", comentou Carol Vaz ao mostrar a preparação para os minidesfiles do Rio Carnaval 2027, programados para os dias 27, 28 e 29 de novembro de 2026

Empolgada com o Carnaval 2027

Além dos projetos na dramaturgia, Viviane já está totalmente envolvida com os preparativos para o Carnaval de 2027. A Acadêmicos do Salgueiro anunciou recentemente o enredo "Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história", tema que foi recebido com entusiasmo pela atriz.

"Gente, é um enredo muito forte. É um enredo que resgata muito o passado da escola, a ancestralidade da escola, de se falar da figura negra. O Salgueiro revolucionou o Carnaval falando disso. Então, isso é muito forte para a nossa comunidade", destacou.

Reprodução/Instagram Viviane Araújo

A rainha de bateria afirmou que gosta de acompanhar todas as etapas da preparação para o Carnaval e que faz questão de se manter informada sobre cada detalhe do projeto. "Desde já eu vou me interagindo e sabendo de tudo o que está acontecendo", completou.

Trajetória de Viviane Araujo

É uma atriz brasileira que começou sua carreira artística como modelo e dançarina. É famosa por suas participações nos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro, desfilando há mais de uma década. É considerada por muito a "rainha das rainhas" do carnaval brasileiro.

Reprodução/ Instagram Viviane Araujo

Também fez trabalhos importantes em humorísticos como Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total. Alcançou aclamação nacional na novela Império, de Aguinaldo Silva, além de ter vencido o reality A Fazenda edição 5, na TV Record.

Recentemente, contracenou com seu ex, o cantor Belo, na novela Três Graças, da TV Globo. Ambos viveram um relacionamento bastante conturbado nos anos 2000 e voltaram a trabalhar juntos após 25 anos.

Detalhes do evento

O minidesfile será realizado na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Programação

Sexta-feira (27/11)

- Horário: portões abrem às 18h (programação a partir das 18h/19h).

- Shows: Puxadores do Samba, Marvvila e Fabinho.

- Escolas: União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Unidos de Vila Isabel.

Sábado (28/11)

- Horário: a partir das 17h.

- Shows e extras: Alemão do Cavaco, Dilsinho e transmissão da final da Libertadores.

- Escolas: Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense.

Domingo (29/11)

- Horário: a partir das 17h.

- Shows: Cacá Nascimento e Menos É Mais.

- Escolas: Portela, Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Grande Rio e Estação Primeira de Mangueira.