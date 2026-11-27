Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, encantou os seguidores ao surgir usando um vestido brilhante em novas fotos publicadas nas redes sociais. O look foi escolhido pela atriz para participar de um jantar promovido pela marca brasileira Daslu, em São Paulo.
A peça eleita por Marina para a ocasião foi um vestido midi com decote drapeado sobre o colo e coberto de paetês translúcidos. O bordado dá textura ao forro rosa-claro e à saia levemente transparente, deixando as pernas visíveis sobre o brilho.
Avaliado em R$ 13 mil, o vestido da marca italiana Bottega Veneta, resgata a relação da moda dos anos 2000 com as lingeries. O tecido fluido da peça bebe da fonte dos vestidos de festa inspirados em camisolas, no entanto, a modelagem destaca as curvas do corpo.
Para completar o visual, Marina escolheu um par de sandálias de salto alto no mesmo tom de rosa, confeccionado em tela, com detalhes em pedrarias e amarração na perna. O par é da mesma marca do vestido e custam cerca de R$ 10 mil.
Fim do noivado e polêmica do anel milionário
Nos últimos meses, Marina Ruy Barbosa viu seu nome envolvido em uma polêmica após o fim de seu noivado com o empresário Abdul Fares, de 43 anos. O casamento da atriz estava marcado para acontecer em fevereiro de 2027, em Paris. No entanto, ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento com o herdeiro da Marabraz no início de novembro.
Quando noivou com a atriz, Abdul a presenteou com um anel de diamantes avaliado em R$ 6 milhões. Após o fim do relacionamento, um primo do empresário veio à público exigir que Marina devolvesse a peça, chegando a acusá-la de ter roubado o anel. O primo do empresário também chegou a insinuar que o anel teria sido comprado com recursos pertencentes ao patrimônio familiar.
Após a grande repercussão do caso, Abdul entrou com uma ação contra o rapaz. Posteriormente, ele conseguiu uma decisão favorável na Justiça, que determinou que as plataformas digitais excluíssem os conteúdos em que o familiar o acusava de praticar atos ilícitos.
Na decisão, o juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, considerou que as postagens apresentadas no processo possuem caráter ofensivo e difamatório.
A ordem judicial também estabelece que o primo de Abdul não poderá voltar a fazer acusações semelhantes ou análogas, nem divulgar os mesmos conteúdos ou restaurar as postagens excluídas.
Caso descumpra a determinação, o primo de Abdul Fares poderá ser penalizado com multa diária de R$ 1 mil por publicação, respeitado o limite correspondente ao valor atribuído à causa para cada conteúdo.