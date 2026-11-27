Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa elege vestido vintage para evento em São Paulo.

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, encantou os seguidores ao surgir usando um vestido brilhante em novas fotos publicadas nas redes sociais. O look foi escolhido pela atriz para participar de um jantar promovido pela marca brasileira Daslu, em São Paulo.

A peça eleita por Marina para a ocasião foi um vestido midi com decote drapeado sobre o colo e coberto de paetês translúcidos. O bordado dá textura ao forro rosa-claro e à saia levemente transparente, deixando as pernas visíveis sobre o brilho.

Avaliado em R$ 13 mil, o vestido da marca italiana Bottega Veneta, resgata a relação da moda dos anos 2000 com as lingeries. O tecido fluido da peça bebe da fonte dos vestidos de festa inspirados em camisolas, no entanto, a modelagem destaca as curvas do corpo.

Para completar o visual, Marina escolheu um par de sandálias de salto alto no mesmo tom de rosa, confeccionado em tela, com detalhes em pedrarias e amarração na perna. O par é da mesma marca do vestido e custam cerca de R$ 10 mil.

Fim do noivado e polêmica do anel milionário

Nos últimos meses, Marina Ruy Barbosa viu seu nome envolvido em uma polêmica após o fim de seu noivado com o empresário Abdul Fares, de 43 anos. O casamento da atriz estava marcado para acontecer em fevereiro de 2027, em Paris. No entanto, ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento com o herdeiro da Marabraz no início de novembro.

Quando noivou com a atriz, Abdul a presenteou com um anel de diamantes avaliado em R$ 6 milhões. Após o fim do relacionamento, um primo do empresário veio à público exigir que Marina devolvesse a peça, chegando a acusá-la de ter roubado o anel. O primo do empresário também chegou a insinuar que o anel teria sido comprado com recursos pertencentes ao patrimônio familiar.

Após a grande repercussão do caso, Abdul entrou com uma ação contra o rapaz. Posteriormente, ele conseguiu uma decisão favorável na Justiça, que determinou que as plataformas digitais excluíssem os conteúdos em que o familiar o acusava de praticar atos ilícitos.

Na decisão, o juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, considerou que as postagens apresentadas no processo possuem caráter ofensivo e difamatório.

A ordem judicial também estabelece que o primo de Abdul não poderá voltar a fazer acusações semelhantes ou análogas, nem divulgar os mesmos conteúdos ou restaurar as postagens excluídas.

Caso descumpra a determinação, o primo de Abdul Fares poderá ser penalizado com multa diária de R$ 1 mil por publicação, respeitado o limite correspondente ao valor atribuído à causa para cada conteúdo.